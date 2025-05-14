путін перебільшує військову потужність рф для тиску на Україну - ISW
Київ • УНН
росія має достатньо сил для компенсації втрат у війні, але путін може перебільшувати чисельність армії для тиску на Україну на переговорах. Нові бійці проходять лише місяць навчання.
росія має достатньо сил, щоб компенсувати втрати на війні проти України, які дедалі збільшуються. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Водночас аналітики вказують, що російський диктатор володимир путін несе значні втрати на фронті напередодні ймовірних переговорів у Стамбулі, але перебільшує військовий потенціал росії для тиску на Україну.
13 травня путін заявив, що щомісяця в російську армію добровільно вступають від 50 до 60 тисяч осіб. путін назвав цю цифру як частину заяви, в якій стверджував, що росія має більший місячний набір, ніж Україна, і тому, можливо, перебільшує ці цифри набору, щоб виставити велику російську армію на тлі поточних переговорів з Україною та Заходом
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Вони вказують, що росія продовжує зазнавати втрат в особовому складі, які можна порівняти з втратами російських військ під час активного просування восени 2024 року.
Ймовірно, російська армія зможе отримати достатню чисельність ... шляхом швидкого залучення ненавчених військових до підрозділів на передовій
Експерти нагадують, що нові російські новобранці проходять лише місяць навчання перед тим, як відправитися в Україну, "і ця обмежена підготовка, ймовірно, обмежує бойові можливості новобранців і загальну здатність російських військових успішно проводити складні операції".
"Нині російські військові віддають перевагу відправці погано навчених новобранців у дуже виснажливі піхотні атаки, щоб досягти значних успіхів ... у спробі змусити Україну та Захід мовчазно погодитися на вимоги росії на тлі триваючих переговорів", - ідеться у статті.
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