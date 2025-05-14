путін перебільшує військову потужність рф для тиску на Україну - ISW

росія має достатньо сил, щоб компенсувати втрати на війні проти України, які дедалі збільшуються. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Водночас аналітики вказують, що російський диктатор володимир путін несе значні втрати на фронті напередодні ймовірних переговорів у Стамбулі, але перебільшує військовий потенціал росії для тиску на Україну.

13 травня путін заявив, що щомісяця в російську армію добровільно вступають від 50 до 60 тисяч осіб. путін назвав цю цифру як частину заяви, в якій стверджував, що росія має більший місячний набір, ніж Україна, і тому, можливо, перебільшує ці цифри набору, щоб виставити велику російську армію на тлі поточних переговорів з Україною та Заходом - зазначають аналітики.

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Вони вказують, що росія продовжує зазнавати втрат в особовому складі, які можна порівняти з втратами російських військ під час активного просування восени 2024 року.

Ймовірно, російська армія зможе отримати достатню чисельність ... шляхом швидкого залучення ненавчених військових до підрозділів на передовій - прогнозують в ISW.

Експерти нагадують, що нові російські новобранці проходять лише місяць навчання перед тим, як відправитися в Україну, "і ця обмежена підготовка, ймовірно, обмежує бойові можливості новобранців і загальну здатність російських військових успішно проводити складні операції".

"Нині російські військові віддають перевагу відправці погано навчених новобранців у дуже виснажливі піхотні атаки, щоб досягти значних успіхів ... у спробі змусити Україну та Захід мовчазно погодитися на вимоги росії на тлі триваючих переговорів", - ідеться у статті.

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