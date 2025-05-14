путин преувеличивает военную мощь рф для давления на Украину - ISW

у россии достаточно сил, чтобы компенсировать потери на войне против Украины, которые все более увеличиваются. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

В то же время аналитики указывают, что российский диктатор владимир путин несет значительные потери на фронте в преддверии вероятных переговоров в Стамбуле, но преувеличивает военный потенциал россии для давления на Украину.

13 мая путин заявил, что ежемесячно в российскую армию добровольно вступают от 50 до 60 тысяч человек. путин назвал эту цифру как часть заявления, в котором утверждал, что у россии больший месячный набор, чем у Украины, и поэтому, возможно, преувеличивает эти цифры набора, чтобы выставить большую российскую армию на фоне текущих переговоров с Украиной и Западом - отмечают аналитики.

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Они указывают, что россия продолжает нести потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями российских войск во время активного продвижения осенью 2024 года.

Вероятно, российская армия сможет получить достаточную численность ... путем быстрого привлечения необученных военных в подразделения на передовой - прогнозируют в ISW.

Эксперты напоминают, что новые российские новобранцы проходят только месяц обучения перед тем, как отправиться в Украину, "и эта ограниченная подготовка, вероятно, ограничивает боевые возможности новобранцев и общую способность российских военных успешно проводить сложные операции".

"Сейчас российские военные отдают предпочтение отправке плохо обученных новобранцев в очень изнурительные пехотные атаки, чтобы добиться значительных успехов ... в попытке заставить Украину и Запад молчаливо согласиться на требования россии на фоне продолжающихся переговоров", - говорится в статье.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если встреча в Турции не приведет к прекращению огня, то это будет неудачей, и будет означать, что россия не готова к дипломатии.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она призывает россию согласиться на 30-дневное перемирие как жест готовности к миру.

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