Несмотря на потери, кремль и дальше будет "жечь в огне войны" жителей рф - Подоляк
Киев • УНН
Михаил Подоляк заявил, что потери россиян вскоре превысят 1 млн. Кремль и дальше будет жечь в огне войны жителей депрессивных регионов, потому что не считает их за людей.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в новой заметке отметил безразличие рф к потерям, указав на новые подсчеты украинского Генштаба, согласно которым потери россиян погибшими и ранеными достаточно впечатляющие.
Передает УНН со ссылкой на страницу Михаила Подоляка в Telegram.
Детали
В скором времени потери россиян погибшими и ранеными, по подсчетам украинского Генштаба, превысят 1 000 000 человек. Прежние надежды, что трупопровод из Украины отрезвит соседей, на этом этапе кажутся смешными. Не надо иллюзий, Кремль и дальше без сожаления будет сжигать в огне войны жителей депрессивных регионов.
Советник главы Офиса Президента добавил причины безразличия рф к потерям. По мнению Подоляка, это "вытекает из искусственности образования "российской нации".
Московская элита не считает подданных равными и даже своими. Это отношение завоевателей к побежденным, господ к холопам. Потери не болят российской власти, потому что жертвы не являются для Кремля полноценными людьми
Что тогда говорить об отношении россиян к украинцам? - спрашивает Советник главы ОП.
Зверская жестокость агрессора – это причина, почему освобождение военнопленных, гражданских заложников, похищенных детей является задачей № 1 для Украины.
Напомним
За 2 июня российская армия потеряла 1100 военных и 12 самолетов. С 24.02.22 года уничтожено более 990000 оккупантов.
путин преувеличивает военную мощь рф для давления на Украину - ISW14.05.25, 04:33 • 4552 просмотра