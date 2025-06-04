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Несмотря на потери, кремль и дальше будет "жечь в огне войны" жителей рф - Подоляк

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Михаил Подоляк заявил, что потери россиян вскоре превысят 1 млн. Кремль и дальше будет жечь в огне войны жителей депрессивных регионов, потому что не считает их за людей.

Несмотря на потери, кремль и дальше будет "жечь в огне войны" жителей рф - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в новой заметке отметил безразличие рф к потерям, указав на новые подсчеты украинского Генштаба, согласно которым потери россиян погибшими и ранеными достаточно впечатляющие.

Передает УНН со ссылкой на страницу Михаила Подоляка в Telegram.

Детали

В скором времени потери россиян погибшими и ранеными, по подсчетам украинского Генштаба, превысят 1 000 000 человек. Прежние надежды, что трупопровод из Украины отрезвит соседей, на этом этапе кажутся смешными. Не надо иллюзий, Кремль и дальше без сожаления будет сжигать в огне войны жителей депрессивных регионов.

- говорится в заметке Подоляка.

Советник главы Офиса Президента добавил причины безразличия рф к потерям. По мнению Подоляка, это "вытекает из искусственности образования "российской нации". 

Московская элита не считает подданных равными и даже своими. Это отношение завоевателей к побежденным, господ к холопам. Потери не болят российской власти, потому что жертвы не являются для Кремля полноценными людьми

- написал Подоляк у себя на странице

Что тогда говорить об отношении россиян к украинцам? - спрашивает Советник главы ОП.

Зверская жестокость агрессора – это причина, почему освобождение военнопленных, гражданских заложников, похищенных детей является задачей № 1 для Украины.

- подытожил Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Напомним

За 2 июня российская армия потеряла 1100 военных и 12 самолетов. С 24.02.22 года уничтожено более 990000 оккупантов.

путин преувеличивает военную мощь рф для давления на Украину - ISW14.05.25, 04:33 • 4552 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Михаил Подоляк
Украина
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