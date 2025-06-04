Несмотря на потери, кремль и дальше будет "жечь в огне войны" жителей рф - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в новой заметке отметил безразличие рф к потерям, указав на новые подсчеты украинского Генштаба, согласно которым потери россиян погибшими и ранеными достаточно впечатляющие.

Передает УНН со ссылкой на страницу Михаила Подоляка в Telegram.

В скором времени потери россиян погибшими и ранеными, по подсчетам украинского Генштаба, превысят 1 000 000 человек. Прежние надежды, что трупопровод из Украины отрезвит соседей, на этом этапе кажутся смешными. Не надо иллюзий, Кремль и дальше без сожаления будет сжигать в огне войны жителей депрессивных регионов.