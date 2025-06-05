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Королева Нидерландов передала Праге Колокол Свободы, отлитый из российских снарядов

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Королева Максима передала собору в Праге Колокол Свободы, изготовленный из российских снарядов, выпущенных по Украине. Колокол символизирует солидарность с Украиной и всеми жертвами агрессии.

Королева Нидерландов передала Праге Колокол Свободы, отлитый из российских снарядов

Королева Нидерландов Максима представила Колокол Свободы, который был отлит из российских снарядов, выпущенных по Украине, собору Святейшего Спасителя (Сальватора) в Праге. Колокол был официально передан церкви в присутствии президентской четы Чехии Петра Павела и его жены Евы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Czech Radio.

Детали

Во время короткой церемонии колокол освятил католический священник, теолог и философ Томаш Галик. Он призвал молиться за прекращение войн и насилия, за мир и справедливость, а также за прекращение войны в Украине, подчеркнув, что пришло время превратить военное оружие в колокола мира.

Колокол был отлит в королевской мастерской Эйсбаутов в Нидерландах. А идея его создания возникла возле посольства Нидерландов в Праге. В инициативе приняло участие пражское объединение Sanctus Castulus (Святой Кастул).

Я процитировал стих из Библии "Перекуйте крикали ваши на мечи" и добавил, что оружие насилия и ненависти превратится в колокола свободы

 - рассказал Галик.

Перед началом церемонии королева Максима в сопровождении президента Павла и его жены Евы прошла по Карлову мосту к церкви. Они осмотрели первые несколько статуй в направлении Кржижовницкой площади (пл. Крестоносцев).

Галик назвал колокол символом солидарности с Украиной и со всеми преследуемыми и ранеными людьми.

Это переживет нас на много поколений и веков. Я думаю, что символический колокол из самого сердца Праги будет говорить со всем миром. Колокол временно останется в пресвитерии церкви, осенью планируется поставить его на колокольню 

отметил Галик.

В его корпус создатели добавили материал из гильз, собранных в Украине и отправленных в Чехию на прошлой неделе. Корпус колокола украшен многими небольшими крестами, которые символизируют жертвы российской агрессии в Украине. Уникальное стальное сердце колокола изготовлено на литейном заводе в Остраве.

В сердце колокола помещена часть российской ракеты С-300, которую россия бросила на Украину

– сообщил представитель организации Sanctus Castulus, которая занимается транспортировкой и установкой колокола., Ондржей Богач.

Как информировала канцелярия президента Чехии, главная цель государственного визита королевской четы Нидерландов – укрепление дружественных отношений между двумя странами, основанных на общих ценностях, таких как членство в Европейском союзе и НАТО, более глубокое экономическое сотрудничество и укрепление европейской конкурентоспособности.

Напомним

По данным Государственной пограничной службы Украины, в Сумской области враг прорывает оборону ВСУ и расширяет плацдарм, в Харьковской области активизировалось продвижение армии рф, а в Черниговской области начали больше применять КАБы и авиационные ракеты.

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаНовости Мира
Сумская область
Харьковская область
Петр Павел
Прага
Черниговская область
НАТО
Европейский Союз
Ракетная система С-300
Чешская Республика
Нидерланды
Украина
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