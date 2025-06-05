Королева Нидерландов Максима представила Колокол Свободы, который был отлит из российских снарядов, выпущенных по Украине, собору Святейшего Спасителя (Сальватора) в Праге. Колокол был официально передан церкви в присутствии президентской четы Чехии Петра Павела и его жены Евы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Czech Radio.

Детали

Во время короткой церемонии колокол освятил католический священник, теолог и философ Томаш Галик. Он призвал молиться за прекращение войн и насилия, за мир и справедливость, а также за прекращение войны в Украине, подчеркнув, что пришло время превратить военное оружие в колокола мира.

Колокол был отлит в королевской мастерской Эйсбаутов в Нидерландах. А идея его создания возникла возле посольства Нидерландов в Праге. В инициативе приняло участие пражское объединение Sanctus Castulus (Святой Кастул).

Я процитировал стих из Библии "Перекуйте крикали ваши на мечи" и добавил, что оружие насилия и ненависти превратится в колокола свободы - рассказал Галик.

Перед началом церемонии королева Максима в сопровождении президента Павла и его жены Евы прошла по Карлову мосту к церкви. Они осмотрели первые несколько статуй в направлении Кржижовницкой площади (пл. Крестоносцев).

Галик назвал колокол символом солидарности с Украиной и со всеми преследуемыми и ранеными людьми.

Это переживет нас на много поколений и веков. Я думаю, что символический колокол из самого сердца Праги будет говорить со всем миром. Колокол временно останется в пресвитерии церкви, осенью планируется поставить его на колокольню отметил Галик.

В его корпус создатели добавили материал из гильз, собранных в Украине и отправленных в Чехию на прошлой неделе. Корпус колокола украшен многими небольшими крестами, которые символизируют жертвы российской агрессии в Украине. Уникальное стальное сердце колокола изготовлено на литейном заводе в Остраве.

В сердце колокола помещена часть российской ракеты С-300, которую россия бросила на Украину – сообщил представитель организации Sanctus Castulus, которая занимается транспортировкой и установкой колокола., Ондржей Богач.

Как информировала канцелярия президента Чехии, главная цель государственного визита королевской четы Нидерландов – укрепление дружественных отношений между двумя странами, основанных на общих ценностях, таких как членство в Европейском союзе и НАТО, более глубокое экономическое сотрудничество и укрепление европейской конкурентоспособности.

Напомним

По данным Государственной пограничной службы Украины, в Сумской области враг прорывает оборону ВСУ и расширяет плацдарм, в Харьковской области активизировалось продвижение армии рф, а в Черниговской области начали больше применять КАБы и авиационные ракеты.