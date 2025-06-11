Принцесса Нидерландов сломала плечо во время конной прогулки: подробности от королевского дома

Во время верховой езды наследница престола в Нидерландах Принцесса Оранская упала с лошади и сломала плечо. Она госпитализирована в медицинский центр Утрехтского университета, где в ближайшее время проведут операцию. Впоследствии ожидается дальнейшая информация о ее официальных обязанностях, сообщает Королевский дом Нидерландов, передает УНН.

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Принцесса Оранская сегодня сломала плечо после падения с лошади. Ей будет проведена операция в UMC Utrecht - говорится в сообщении.

Также в Королевском доме добавляют, что впоследствии будет предоставлено больше информации об участии принцессы в запланированных официальных встречах.

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