Принцессу Нидерландов повысили до воинского звания сержанта

$44.860.0250.500.19
ukenru
14:30 • 2470 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
13:58 • 2862 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
13:25 • 8468 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
12:59 • 10729 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
12:22 • 11962 просмотра
ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников
Эксклюзив
11:26 • 20675 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
10:57 • 15143 просмотра
Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа, путина и Си и упомянул Украину
10:21 • 16767 просмотра
В Ирпене число раненых возросло до 17 человек, среди них — восемь детей Photo
Эксклюзив
09:26 • 26471 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
19 октября, 08:03 • 20023 просмотра
Российская атака повредила Cosmo Multimall и медцентр в Киеве - фоторепортажPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.3м/с
78%
757мм
Популярные новости
Цены на нефть упали с 5-месячного максимума19 октября, 05:15 • 23065 просмотра
США пригрозили Европе последствиями из-за ограничений для Starlink - FT19 октября, 06:10 • 20205 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 21887 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo08:59 • 18298 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 21859 просмотра
публикации
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной12:11 • 11419 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
11:26 • 20675 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство10:00 • 21935 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
09:26 • 26471 просмотра
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания
Эксклюзив
18 октября, 09:18 • 63856 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Маск обещает передать долю своей компании SpaceX «каждому ребёнку в Америке» — какова стоимость обещания12:50 • 5304 просмотра
Полиция Дубая пополнила свой автопарк Lamborghini12:03 • 7670 просмотра
Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатсяVideo08:59 • 18362 просмотра
Элина Свитолина объявила о разводе с мужем19 октября, 08:08 • 14293 просмотра
Синди Кроуфорд с семьёй впервые нарушили молчание после смерти сына19 октября, 07:33 • 21940 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
BFM TV
Instagram

Принцессу Нидерландов повысили до воинского звания сержанта

Киев • УНН

 • 2046 просмотра

Катарину-Амалия повысили до сержанта во время церемонии на учебном парусном судне в порту Ден-Хелдер. Она участвует в Defensity College.

Принцессу Нидерландов повысили до воинского звания сержанта

Принцессу Нидерландов Катарину-Амалия повысили до звания сержанта. Церемония состоялась на борту учебного парусника Statsraad Lehmkuhl в порту Ден-Хелдер. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, пишет УНН.

Подробности

Повышение состоялось в рамках программы Defensity College, которая дает студентам возможность совмещать учебу с военной работой. Участники программы получают практический опыт в различных подразделениях вооруженных сил, а также участвуют в военных мероприятиях и учениях.

Королевский дом и вооруженные силы

Королевский дом Нидерландов исторически поддерживает тесные связи с вооруженными силами страны. Вильгельм Оранский был военачальником, а более поздние нидерландские короли осуществляли верховное командование вооруженными силами.

После внесения изменений в Конституцию в 1983 году верховное командование перешло к правительству.

Король Виллем-Александр также имеет военный опыт. Он проходил срочную службу в Королевских военно-морских силах Нидерландов, а позднее служил в Королевских сухопутных войсках и Королевских военно-воздушных силах.

Как король, Виллем-Александр занимает особое место в вооруженных силах и имеет особый военный статус.

Принцесса Нидерландов сломала плечо во время конной прогулки: подробности от королевского дома11.06.25, 12:26 • 3744 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Министерство обороны (Нидерланды)
Нидерланды