Принцессу Нидерландов повысили до воинского звания сержанта
Киев • УНН
Катарину-Амалия повысили до сержанта во время церемонии на учебном парусном судне в порту Ден-Хелдер. Она участвует в Defensity College.
Принцессу Нидерландов Катарину-Амалия повысили до звания сержанта. Церемония состоялась на борту учебного парусника Statsraad Lehmkuhl в порту Ден-Хелдер. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, пишет УНН.
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Повышение состоялось в рамках программы Defensity College, которая дает студентам возможность совмещать учебу с военной работой. Участники программы получают практический опыт в различных подразделениях вооруженных сил, а также участвуют в военных мероприятиях и учениях.
Королевский дом и вооруженные силы
Королевский дом Нидерландов исторически поддерживает тесные связи с вооруженными силами страны. Вильгельм Оранский был военачальником, а более поздние нидерландские короли осуществляли верховное командование вооруженными силами.
После внесения изменений в Конституцию в 1983 году верховное командование перешло к правительству.
Король Виллем-Александр также имеет военный опыт. Он проходил срочную службу в Королевских военно-морских силах Нидерландов, а позднее служил в Королевских сухопутных войсках и Королевских военно-воздушных силах.
Как король, Виллем-Александр занимает особое место в вооруженных силах и имеет особый военный статус.
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