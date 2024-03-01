Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
Україна отримає нову військову допомогу від Нідерландів. Вона включатиме, зокрема, швидкісні та маневрені судна, а саме: гумові, патрульні й бойові катери.
Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть надувні човни, а також десантні катери. Будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Нідерландів, пише УНН.
Нідерланди нададуть Україні швидкі та високоманеврені гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі,
Деталі
Україна отримає 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB), 8 воєнізованих річкових патрульних катерів і десантних катерів CB90.
Деякі з цих плавзасобів будуть поставлятися з власних запасів Міністерства оборони, а інші з промислових підприємств.
Доповнення
З початку грудня 2023 року Нідерланди постачали різні види боєприпасів, радарні системи та індивідуальну зброю, таку як гвинтівки та кулемети. Також в Україну відправлено польові госпіталі, намети та аксесуари, генератори та численні медичні товари.
Крім того, минулого понеділка ввечері було оголошено, що Нідерланди поставлять понад 100 мільйонів євро додаткових боєприпасів. Окрім постійної підтримки Нідерландів у довгостроковій перспективі, збільшення боєприпасів є пріоритетом для України.
Нагадаємо
Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду, яка передбачає виділення Україні 2 млрд євро військової допомоги цього року та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.