Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине

Нидерланды предоставят новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут надувные лодки, а также десантные катера. Будут выделены средства на закупку боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов, пишет УНН.

Нидерланды предоставят Украине быстрые и высокоманевренные резиновые и патрульные катера, а также десантные корабли. Нидерланды также выделили 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу большого количества артиллерийских снарядов для Украины в краткосрочной перспективе, - говорится в сообщении.

Детали

Украина получит 14 надувных лодок с жестким корпусом (RHIB), 8 военизированных речных патрульных катеров и десантных катеров CB90.

Некоторые из этих плавсредств будут поставляться из собственных запасов Министерства обороны, а другие из промышленных предприятий.

Дополнение

С начала декабря 2023 года Нидерланды поставляли различные виды боеприпасов, радарные системы и индивидуальное оружие, такое как винтовки и пулеметы. Также в Украину отправлены полевые госпитали, палатки и аксессуары, генераторы и многочисленные медицинские товары.

Кроме того, в прошлый понедельник вечером было объявлено, что Нидерланды поставят более 100 миллионов евро дополнительных боеприпасов. Помимо постоянной поддержки Нидерландов в долгосрочной перспективе, увеличение боеприпасов является приоритетом для Украины.

Напомним

Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Украине 2 млрд евро военной помощи в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.