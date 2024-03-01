Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине
Киев • УНН
Украина получит новую военную помощь от Нидерландов. Она будет включать, в частности, скоростные и маневренные суда, а именно: резиновые, патрульные и боевые катера.
Нидерланды предоставят новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут надувные лодки, а также десантные катера. Будут выделены средства на закупку боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов, пишет УНН.
Нидерланды предоставят Украине быстрые и высокоманевренные резиновые и патрульные катера, а также десантные корабли. Нидерланды также выделили 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу большого количества артиллерийских снарядов для Украины в краткосрочной перспективе,
Детали
Украина получит 14 надувных лодок с жестким корпусом (RHIB), 8 военизированных речных патрульных катеров и десантных катеров CB90.
Некоторые из этих плавсредств будут поставляться из собственных запасов Министерства обороны, а другие из промышленных предприятий.
Дополнение
С начала декабря 2023 года Нидерланды поставляли различные виды боеприпасов, радарные системы и индивидуальное оружие, такое как винтовки и пулеметы. Также в Украину отправлены полевые госпитали, палатки и аксессуары, генераторы и многочисленные медицинские товары.
Кроме того, в прошлый понедельник вечером было объявлено, что Нидерланды поставят более 100 миллионов евро дополнительных боеприпасов. Помимо постоянной поддержки Нидерландов в долгосрочной перспективе, увеличение боеприпасов является приоритетом для Украины.
Напомним
Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает выделение Украине 2 млрд евро военной помощи в этом году и дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.
Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине
Украина получит новую военную помощь от Нидерландов. Она будет включать, в частности, скоростные и маневренные суда, а именно: резиновые, патрульные и боевые катера.
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