Перша збита ціль над Польщею? На винищувачі F-35 Нідерландів намалювали "шахед"

Київ • УНН

 • 904 перегляди

На одному з літаків ВПС Нідерландів намалювали БПЛА "Шахед", хоча у вересні над Польщею літали інші дрони.

Перша збита ціль над Польщею? На винищувачі F-35 Нідерландів намалювали "шахед"

На одному з винищувачів F-35А Військово-повітряних сил Нідерландів намалювали ударний БПЛА "Шахед" як позначення першої збитої цілі цим літаком над Польщею. Водночас ці дрони не залітали в повітряний простір країни, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

Деталі

У ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі, а разом з нею – ЄС і НАТО – порушили дрони типу "Гербера". Ці БПЛА використовують у якості приманки для відволікання сил ППО, але інколи можуть використовуватися і з бойовою частиною.

Крім того, Нідерланди розмістять у Польщі системи ППО Patriot, NASAMS, а також системи боротьби з БПЛА.

Нагадаємо

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про розгортання винищувачів F-35 у Польщі. Він назвав це демонстрацією готовності союзників протистояти російській агресії.

Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"24.09.25, 16:04 • 58569 переглядiв

Євген Устименко

