Ексклюзив
13:04 • 3098 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 9610 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 12255 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 20696 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 15322 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 26620 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17123 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17772 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14847 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27297 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Київ • УНН

 • 3112 перегляди

Російські "шахеди" типу "Герань-2" та "Герань-3" мають дальність польоту до 2500 км та 1600 км відповідно, що дозволяє їм досягати країн Європи, включаючи Велику Британію та Францію. Експерт Костянтин Криволап зазначає, що європейські системи ППО ефективні проти висотних цілей, але можуть мати проблеми з низьколітаючими дронами.

російські "шахеди", які в рф називають "Герань-2" та "Герань-3", можуть летіти до 2500 км та 1600 км відповідно, а тому під загрозую може опинитися будь-яка інша країна Європи, а не лише Польща. Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в коментарі УНН розповів, які країни можуть опинитися під ударом, та куди можуть долітати російські "шахеди". 

Деталі

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Туск заявляє, що на територію Польщі залетіло 19 російських дронів: ЗМІ називають більшу цифру10.09.25, 12:01 • 4911 переглядiв

Як зазначає Криволап, російські дрони "Герань-2" можуть долітати не лише до Польщі, а й решту країн Європи, зокрема і до Великої Британії. 

Герань-2 точно можуть долітати. "Герань-2" може долітати до Португалії, Великої Британії, Франції, якщо будуть стартувати від Трьох сестер (монумент на межі кордонів білорусі, росії та України - ред.)

- каже Криволап.

У лютому Головне управління розвідки заявляло, що росія налагоджує виробництво аналогу реактивного "shahed-238"– "Герань-3 з" малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"16.09.25, 10:02 • 35712 переглядiв

Однак, Криволап наголошує, що для безпілотників "Герань-3" росія використовує досі китайські двигуни, які можуть летіти на дальність до 1600 км. 

Далі вони поки поки що літати не можуть. Цього достатньо, щоб діставати (об’єкти - ред.) в Україні, тому, може, немає повідомлень про те, що в них може бути більша дальність. На самому початку, коли вони з'явилися, вони обіцяли, що вони доведуть дальність цього "shahed-238", який існує в іранців, до рівня 2500 км. Судячи з цього, поки що такої характеристики нема

- додає Криволап.

Крім того, за його словами, така дальність можлива лише при мінімальному навантаженні - близько 48 кг бойової частини.  

Якщо буде більше, то 90 кг навантаження зменшує дальність відсотків на 30-35. Цього вистачає, щоб навантаження в 90 кг літало по всій Україні, а от в Європі треба вже дивитися, що краще поставити: додатковий паливний бак, чи бойову частину

- додає експерт.

Експерт наголошує, що країни Європи мають системи ППО, які працюють на великій висоті, а тому підрозділи протиповітряної оборони зможуть бачити російські дрони на радарах, однак, якщо вони будуть маневрувати, і йти на низьких висотах, то у Європи немає "серйозних! систем, які могли б працювати по низьким об’єктам. 

Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета - міністр18.09.25, 09:55 • 3987 переглядiв

Радари є, а системи нема. А те, що стосується там міжконтинентальних ракет, балістики, то цього у них вистачає. Тим більше, що вони дивляться на цю ситуацію так: якщо щось перетинає повітряний простір, то вони піднімають F-16 або F-35, які оснащені радарами, які "бачать" на 250-300 км. Якщо вони "прозівають" проходження східного кордону, це від Норвегії до Болгарії, то є велика вірогідність, що вони проскочать і полетять далі. Але я не думаю, це скоріше така фантастична теорія. Вони будуть зараз провокувати Норвегію, Фінляндію, Естонію, тобто по східному кордону вони будуть йти

- додав Криволап.

У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22.09.25, 23:21 • 12049 переглядiв

Павло Башинський

