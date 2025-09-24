Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Київ • УНН
Російські "шахеди" типу "Герань-2" та "Герань-3" мають дальність польоту до 2500 км та 1600 км відповідно, що дозволяє їм досягати країн Європи, включаючи Велику Британію та Францію. Експерт Костянтин Криволап зазначає, що європейські системи ППО ефективні проти висотних цілей, але можуть мати проблеми з низьколітаючими дронами.
російські "шахеди", які в рф називають "Герань-2" та "Герань-3", можуть летіти до 2500 км та 1600 км відповідно, а тому під загрозую може опинитися будь-яка інша країна Європи, а не лише Польща. Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в коментарі УНН розповів, які країни можуть опинитися під ударом, та куди можуть долітати російські "шахеди".
Деталі
У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.
Як зазначає Криволап, російські дрони "Герань-2" можуть долітати не лише до Польщі, а й решту країн Європи, зокрема і до Великої Британії.
Герань-2 точно можуть долітати. "Герань-2" може долітати до Португалії, Великої Британії, Франції, якщо будуть стартувати від Трьох сестер (монумент на межі кордонів білорусі, росії та України - ред.)
У лютому Головне управління розвідки заявляло, що росія налагоджує виробництво аналогу реактивного "shahed-238"– "Герань-3 з" малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.
Однак, Криволап наголошує, що для безпілотників "Герань-3" росія використовує досі китайські двигуни, які можуть летіти на дальність до 1600 км.
Далі вони поки поки що літати не можуть. Цього достатньо, щоб діставати (об’єкти - ред.) в Україні, тому, може, немає повідомлень про те, що в них може бути більша дальність. На самому початку, коли вони з'явилися, вони обіцяли, що вони доведуть дальність цього "shahed-238", який існує в іранців, до рівня 2500 км. Судячи з цього, поки що такої характеристики нема
Крім того, за його словами, така дальність можлива лише при мінімальному навантаженні - близько 48 кг бойової частини.
Якщо буде більше, то 90 кг навантаження зменшує дальність відсотків на 30-35. Цього вистачає, щоб навантаження в 90 кг літало по всій Україні, а от в Європі треба вже дивитися, що краще поставити: додатковий паливний бак, чи бойову частину
Експерт наголошує, що країни Європи мають системи ППО, які працюють на великій висоті, а тому підрозділи протиповітряної оборони зможуть бачити російські дрони на радарах, однак, якщо вони будуть маневрувати, і йти на низьких висотах, то у Європи немає "серйозних! систем, які могли б працювати по низьким об’єктам.
Радари є, а системи нема. А те, що стосується там міжконтинентальних ракет, балістики, то цього у них вистачає. Тим більше, що вони дивляться на цю ситуацію так: якщо щось перетинає повітряний простір, то вони піднімають F-16 або F-35, які оснащені радарами, які "бачать" на 250-300 км. Якщо вони "прозівають" проходження східного кордону, це від Норвегії до Болгарії, то є велика вірогідність, що вони проскочать і полетять далі. Але я не думаю, це скоріше така фантастична теорія. Вони будуть зараз провокувати Норвегію, Фінляндію, Естонію, тобто по східному кордону вони будуть йти
