Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"

російські "шахеди", які в рф називають "Герань-2" та "Герань-3", можуть летіти до 2500 км та 1600 км відповідно, а тому під загрозую може опинитися будь-яка інша країна Європи, а не лише Польща. Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в коментарі УНН розповів, які країни можуть опинитися під ударом, та куди можуть долітати російські "шахеди".

Деталі

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Це сталося під час масованої повітряної атаки на Україну. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Як зазначає Криволап, російські дрони "Герань-2" можуть долітати не лише до Польщі, а й решту країн Європи, зокрема і до Великої Британії.

Герань-2 точно можуть долітати. "Герань-2" може долітати до Португалії, Великої Британії, Франції, якщо будуть стартувати від Трьох сестер (монумент на межі кордонів білорусі, росії та України - ред.) - каже Криволап.

У лютому Головне управління розвідки заявляло, що росія налагоджує виробництво аналогу реактивного "shahed-238"– "Герань-3 з" малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

Однак, Криволап наголошує, що для безпілотників "Герань-3" росія використовує досі китайські двигуни, які можуть летіти на дальність до 1600 км.

Далі вони поки поки що літати не можуть. Цього достатньо, щоб діставати (об’єкти - ред.) в Україні, тому, може, немає повідомлень про те, що в них може бути більша дальність. На самому початку, коли вони з'явилися, вони обіцяли, що вони доведуть дальність цього "shahed-238", який існує в іранців, до рівня 2500 км. Судячи з цього, поки що такої характеристики нема - додає Криволап.

Крім того, за його словами, така дальність можлива лише при мінімальному навантаженні - близько 48 кг бойової частини.

Якщо буде більше, то 90 кг навантаження зменшує дальність відсотків на 30-35. Цього вистачає, щоб навантаження в 90 кг літало по всій Україні, а от в Європі треба вже дивитися, що краще поставити: додатковий паливний бак, чи бойову частину - додає експерт.

Експерт наголошує, що країни Європи мають системи ППО, які працюють на великій висоті, а тому підрозділи протиповітряної оборони зможуть бачити російські дрони на радарах, однак, якщо вони будуть маневрувати, і йти на низьких висотах, то у Європи немає "серйозних! систем, які могли б працювати по низьким об’єктам.

Радари є, а системи нема. А те, що стосується там міжконтинентальних ракет, балістики, то цього у них вистачає. Тим більше, що вони дивляться на цю ситуацію так: якщо щось перетинає повітряний простір, то вони піднімають F-16 або F-35, які оснащені радарами, які "бачать" на 250-300 км. Якщо вони "прозівають" проходження східного кордону, це від Норвегії до Болгарії, то є велика вірогідність, що вони проскочать і полетять далі. Але я не думаю, це скоріше така фантастична теорія. Вони будуть зараз провокувати Норвегію, Фінляндію, Естонію, тобто по східному кордону вони будуть йти - додав Криволап.

