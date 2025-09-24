Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"

российские "шахеды", которые в рф называют "Герань-2" и "Герань-3", могут лететь до 2500 км и 1600 км соответственно, а потому под угрозой может оказаться любая другая страна Европы, а не только Польша. Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в комментарии УНН рассказал, какие страны могут оказаться под ударом, и куда могут долетать российские "шахеды".

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Как отмечает Криволап, российские дроны "Герань-2" могут долетать не только до Польши, но и до остальных стран Европы, в том числе и до Великобритании.

Герань-2 точно могут долетать. "Герань-2" может долетать до Португалии, Великобритании, Франции, если будут стартовать от Трех сестер (монумент на границе беларуси, россии и Украины - ред.) - говорит Криволап.

В феврале Главное управление разведки заявляло, что россия налаживает производство аналога реактивного "shahed-238" – "Герань-3 с" малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

Однако, Криволап подчеркивает, что для беспилотников "Герань-3" россия использует до сих пор китайские двигатели, которые могут лететь на дальность до 1600 км.

Дальше они пока пока что летать не могут. Этого достаточно, чтобы доставать (объекты - ред.) в Украине, поэтому, может, нет сообщений о том, что у них может быть большая дальность. В самом начале, когда они появились, они обещали, что они доведут дальность этого "shahed-238", который существует у иранцев, до уровня 2500 км. Судя по этому, пока что такой характеристики нет - добавляет Криволап.

Кроме того, по его словам, такая дальность возможна лишь при минимальной нагрузке - около 48 кг боевой части.

Если будет больше, то 90 кг нагрузки уменьшает дальность процентов на 30-35. Этого хватает, чтобы нагрузка в 90 кг летала по всей Украине, а вот в Европе надо уже смотреть, что лучше поставить: дополнительный топливный бак, или боевую часть - добавляет эксперт.

Эксперт подчеркивает, что страны Европы имеют системы ПВО, которые работают на большой высоте, а потому подразделения противовоздушной обороны смогут видеть российские дроны на радарах, однако, если они будут маневрировать, и идти на низких высотах, то у Европы нет "серьезных! систем, которые могли бы работать по низким объектам.

Радары есть, а системы нет. А то, что касается там межконтинентальных ракет, баллистики, то этого у них хватает. Тем более, что они смотрят на эту ситуацию так: если что-то пересекает воздушное пространство, то они поднимают F-16 или F-35, которые оснащены радарами, которые "видят" на 250-300 км. Если они "прозевают" прохождение восточной границы, это от Норвегии до Болгарии, то есть большая вероятность, что они проскочат и полетят дальше. Но я не думаю, это скорее такая фантастическая теория. Они будут сейчас провоцировать Норвегию, Финляндию, Эстонию, то есть по восточной границе они будут идти - добавил Криволап.

