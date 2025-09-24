Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Киев • УНН
Российские "шахеды" типа "Герань-2" и "Герань-3" имеют дальность полета до 2500 км и 1600 км соответственно, что позволяет им достигать стран Европы, включая Великобританию и Францию. Эксперт Константин Криволап отмечает, что европейские системы ПВО эффективны против высотных целей, но могут иметь проблемы с низколетящими дронами.
российские "шахеды", которые в рф называют "Герань-2" и "Герань-3", могут лететь до 2500 км и 1600 км соответственно, а потому под угрозой может оказаться любая другая страна Европы, а не только Польша. Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в комментарии УНН рассказал, какие страны могут оказаться под ударом, и куда могут долетать российские "шахеды".
Детали
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.
Туск заявляет, что на территорию Польши залетело 19 российских дронов: СМИ называют большую цифру10.09.25, 12:01 • 4911 просмотров
Как отмечает Криволап, российские дроны "Герань-2" могут долетать не только до Польши, но и до остальных стран Европы, в том числе и до Великобритании.
Герань-2 точно могут долетать. "Герань-2" может долетать до Португалии, Великобритании, Франции, если будут стартовать от Трех сестер (монумент на границе беларуси, россии и Украины - ред.)
В феврале Главное управление разведки заявляло, что россия налаживает производство аналога реактивного "shahed-238" – "Герань-3 с" малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16.09.25, 10:02 • 35712 просмотров
Однако, Криволап подчеркивает, что для беспилотников "Герань-3" россия использует до сих пор китайские двигатели, которые могут лететь на дальность до 1600 км.
Дальше они пока пока что летать не могут. Этого достаточно, чтобы доставать (объекты - ред.) в Украине, поэтому, может, нет сообщений о том, что у них может быть большая дальность. В самом начале, когда они появились, они обещали, что они доведут дальность этого "shahed-238", который существует у иранцев, до уровня 2500 км. Судя по этому, пока что такой характеристики нет
Кроме того, по его словам, такая дальность возможна лишь при минимальной нагрузке - около 48 кг боевой части.
Если будет больше, то 90 кг нагрузки уменьшает дальность процентов на 30-35. Этого хватает, чтобы нагрузка в 90 кг летала по всей Украине, а вот в Европе надо уже смотреть, что лучше поставить: дополнительный топливный бак, или боевую часть
Эксперт подчеркивает, что страны Европы имеют системы ПВО, которые работают на большой высоте, а потому подразделения противовоздушной обороны смогут видеть российские дроны на радарах, однако, если они будут маневрировать, и идти на низких высотах, то у Европы нет "серьезных! систем, которые могли бы работать по низким объектам.
Дом в Польше повредил не российский дрон, а польская ракета - министр18.09.25, 09:55 • 3987 просмотров
Радары есть, а системы нет. А то, что касается там межконтинентальных ракет, баллистики, то этого у них хватает. Тем более, что они смотрят на эту ситуацию так: если что-то пересекает воздушное пространство, то они поднимают F-16 или F-35, которые оснащены радарами, которые "видят" на 250-300 км. Если они "прозевают" прохождение восточной границы, это от Норвегии до Болгарии, то есть большая вероятность, что они проскочат и полетят дальше. Но я не думаю, это скорее такая фантастическая теория. Они будут сейчас провоцировать Норвегию, Финляндию, Эстонию, то есть по восточной границе они будут идти
В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet22.09.25, 23:21 • 12049 просмотров