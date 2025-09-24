$41.380.00
48.800.07
ukenru
Эксклюзив
13:04 • 2324 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 7422 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 11200 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 18819 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 14486 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 25378 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 16839 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17717 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14809 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27261 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.7м/с
62%
756мм
Популярные новости
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон24 сентября, 03:52 • 10909 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 43394 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 34143 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 28527 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 19848 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 18830 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 20286 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 25386 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 34578 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 43821 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Елена Зеленская
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 34565 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 94680 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 54582 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 68779 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 120345 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель
МиГ-31

Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"

Киев • УНН

 • 2314 просмотра

Российские "шахеды" типа "Герань-2" и "Герань-3" имеют дальность полета до 2500 км и 1600 км соответственно, что позволяет им достигать стран Европы, включая Великобританию и Францию. Эксперт Константин Криволап отмечает, что европейские системы ПВО эффективны против высотных целей, но могут иметь проблемы с низколетящими дронами.

Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"

российские "шахеды", которые в рф называют "Герань-2" и "Герань-3", могут лететь до 2500 км и 1600 км соответственно, а потому под угрозой может оказаться любая другая страна Европы, а не только Польша. Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в комментарии УНН рассказал, какие страны могут оказаться под ударом, и куда могут долетать российские "шахеды". 

Детали

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Туск заявляет, что на территорию Польши залетело 19 российских дронов: СМИ называют большую цифру10.09.25, 12:01 • 4911 просмотров

Как отмечает Криволап, российские дроны "Герань-2" могут долетать не только до Польши, но и до остальных стран Европы, в том числе и до Великобритании. 

Герань-2 точно могут долетать. "Герань-2" может долетать до Португалии, Великобритании, Франции, если будут стартовать от Трех сестер (монумент на границе беларуси, россии и Украины - ред.)

- говорит Криволап.

В феврале Главное управление разведки заявляло, что россия налаживает производство аналога реактивного "shahed-238" – "Герань-3 с" малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"16.09.25, 10:02 • 35712 просмотров

Однако, Криволап подчеркивает, что для беспилотников "Герань-3" россия использует до сих пор китайские двигатели, которые могут лететь на дальность до 1600 км. 

Дальше они пока пока что летать не могут. Этого достаточно, чтобы доставать (объекты - ред.) в Украине, поэтому, может, нет сообщений о том, что у них может быть большая дальность. В самом начале, когда они появились, они обещали, что они доведут дальность этого "shahed-238", который существует у иранцев, до уровня 2500 км. Судя по этому, пока что такой характеристики нет

- добавляет Криволап.

Кроме того, по его словам, такая дальность возможна лишь при минимальной нагрузке - около 48 кг боевой части.  

Если будет больше, то 90 кг нагрузки уменьшает дальность процентов на 30-35. Этого хватает, чтобы нагрузка в 90 кг летала по всей Украине, а вот в Европе надо уже смотреть, что лучше поставить: дополнительный топливный бак, или боевую часть

- добавляет эксперт.

Эксперт подчеркивает, что страны Европы имеют системы ПВО, которые работают на большой высоте, а потому подразделения противовоздушной обороны смогут видеть российские дроны на радарах, однако, если они будут маневрировать, и идти на низких высотах, то у Европы нет "серьезных! систем, которые могли бы работать по низким объектам. 

Дом в Польше повредил не российский дрон, а польская ракета - министр18.09.25, 09:55 • 3987 просмотров

Радары есть, а системы нет. А то, что касается там межконтинентальных ракет, баллистики, то этого у них хватает. Тем более, что они смотрят на эту ситуацию так: если что-то пересекает воздушное пространство, то они поднимают F-16 или F-35, которые оснащены радарами, которые "видят" на 250-300 км. Если они "прозевают" прохождение восточной границы, это от Норвегии до Болгарии, то есть большая вероятность, что они проскочат и полетят дальше. Но я не думаю, это скорее такая фантастическая теория. Они будут сейчас провоцировать Норвегию, Финляндию, Эстонию, то есть по восточной границе они будут идти

- добавил Криволап.

В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet22.09.25, 23:21 • 12049 просмотров

Павел Башинский

Новости МираТехнологии
Государственная граница Украины
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Главное управление разведки Украины
Финляндия
Франция
Норвегия
Великобритания
Болгария
Португалия
Дональд Туск
Эстония
F-16 Fighting Falcon
Польша