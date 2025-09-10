Туск заявляет, что на территорию Польши залетело 19 российских дронов: СМИ называют большую цифру

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Польские СМИ утверждают, что дронов, залетевших в воздушное пространство Польши, вероятно, было 23, передает УНН.

Детали

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, за ночь было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши и что значительная часть дронов залетела из Беларуси.

По его словам, вероятно, что четыре дрона были сбиты.

В то же время польские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что дронов, залетевших в воздушное пространство Польши, вероятно, было 23.

"Некоторые из них были сбиты. Вероятно, это были объекты, которые могли нанести вред при падении. Для их сбития использовались боевые самолеты. Известно, что в операции участвовали голландские F-35, которые прибыли в Польшу 1 сентября и должны были оставаться там до конца года. Польские ВВС должны получить первый такой самолет в конце следующего года. Военные пока не объявили, были ли задействованы также польские F-16", - пишет Rzeczpospolita.

Тем временем Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что созывает заседание Совета национальной безопасности в течение 48 часов.

"Новость о том, что мы получим полную информацию о том, что произошло в Польше, в течение 48 часов, побудила меня принять решение созвать Совет национальной безопасности в течение 48 часов", - сказал Навроцкий.

Напомним

В ночь на среду российский беспилотник врезался в жилой дом в поселке Вырыки, что в Володавском повяте Люблинского воеводства.

В Воздушных Силах ВСУ отчитались, что по меньшей мере восемь вражеских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства в среду назвал нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками "масштабной провокацией".

