08:44 • 2080 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 3776 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 10840 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 17637 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 14632 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 41530 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 83276 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 71560 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 81912 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 34209 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Туск заявляет, что на территорию Польши залетело 19 российских дронов: СМИ называют большую цифру

Киев • УНН

 • 754 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о 19 вторжениях российских дронов в воздушное пространство страны, тогда как СМИ сообщают о 23. Президент созывает Совет национальной безопасности.

Туск заявляет, что на территорию Польши залетело 19 российских дронов: СМИ называют большую цифру

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши. Польские СМИ утверждают, что дронов, залетевших в воздушное пространство Польши, вероятно, было 23, передает УНН.

Детали

Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, за ночь было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши и что значительная часть дронов залетела из Беларуси.

По его словам, вероятно, что четыре дрона были сбиты.

В то же время польские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что дронов, залетевших в воздушное пространство Польши, вероятно, было 23.

"Некоторые из них были сбиты. Вероятно, это были объекты, которые могли нанести вред при падении. Для их сбития использовались боевые самолеты. Известно, что в операции участвовали голландские F-35, которые прибыли в Польшу 1 сентября и должны были оставаться там до конца года. Польские ВВС должны получить первый такой самолет в конце следующего года. Военные пока не объявили, были ли задействованы также польские F-16", - пишет Rzeczpospolita.

Тем временем Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что созывает заседание Совета национальной безопасности в течение 48 часов.

"Новость о том, что мы получим полную информацию о том, что произошло в Польше, в течение 48 часов, побудила меня принять решение созвать Совет национальной безопасности в течение 48 часов", - сказал Навроцкий.

Напомним

В ночь на среду российский беспилотник врезался в жилой дом в поселке Вырыки, что в Володавском повяте Люблинского воеводства.

В Воздушных Силах ВСУ отчитались, что по меньшей мере восемь вражеских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства в среду назвал нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками "масштабной провокацией".

российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф10.09.25, 11:33 • 3788 просмотров

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дональд Туск
Украина
F-16 Fighting Falcon
Польша