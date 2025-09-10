российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф

Массированное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками может стать серьезным вызовом для НАТО. В то же время Москва может использовать инцидент для дискредитации Украины и обвинений Киева в попытке втянуть Варшаву в войну. Об этом журналисту УНН рассказал политолог Олег Лесной.

Как отметил эксперт, это не первый раз, когда российская федерация своими летательными аппаратами пересекает границу страны-члена НАТО, непосредственно Польши.

Мы помним очень хорошо, мы во всяком случае должны помнить ракету, которая залетела на российскую территорию Польши и даже убила гражданина этой страны, но под давлением Соединенных Штатов Польша сделала вид, что это была украинская. И Байден тогда, если не ошибаюсь, он в Малайзии, оттуда увидел, что это украинская ракета - говорит Лесной.

Он добавил, что, хотя расследование и до сих пор продолжается, но все, так сказать, решили "не педалировать больше эту ситуацию". Но сегодня атака повторилась, и в отличие от той она была массированной.

"И здесь может быть несколько версий. Одна - это то, что дроны не могут лететь так массово без предварительного программного задания. То есть у каждого из них зашита цель, куда он летит. Здесь "рассказы" о том, что они отклонились, как по мне, кажутся смешными. Однако я уверен в том, что россия попытается сделать очередной ИПСО на этом - психологическое давление на Польшу и на страны-члены НАТО", - пояснил политолог, добавив, что рф будет настаивать на том, что это якобы украинские ПВО отклонили дроны от маршрута и они якобы полетели на территорию Польши.

Это в свою очередь будет рассматриваться как "ничто иное, как провокация со стороны украинских властей.

Это 100% это будет и это стоит акцентировать и отмечать в том смысле. Почему я делаю такой вывод, поскольку я уже немного посмотрел их эти паблики, у них (у РФ - ред.) есть часть тех, которые говорят, что это Россия сделала, а есть часть, которые подтверждают мою версию, что "это не мы, это Украина". И это они так втягивают ту же Польшу в войну с нами, или НАТО вообще - отмечает эксперт.

В этом разрезе по словам эксперта важно то, как на это будет реагировать польское общество, которое, как любое общество в демократических государствах давит на власть. И в польских пабликах тоже есть определенное многообразие, говорит эксперт.

"От вменяемых людей, которые понимают, что произошло, до тех, которые уже ведутся на, я так понимаю, на эти российские вбросы. Поэтому в информационном поле будет в Польше много чего. И то, что нам может не понравиться, это будет российский след и польский тоже. То что там у них модно обвинить нас во всем", - говорит Лесной.

Решится ли Польша поднять этот вопрос на уровне НАТО - под вопросом. Как говорит эксперт, Польша может рассматривать четвертую статью НАТО, которая предусматривает консультации с союзниками, если одна из участниц альянса считает, что в отношении нее может быть применена военная сила или уже применена.

Гипотетически, как по мне, то здесь больше пятая статья, потому что поляки всегда говорили о том, что когда те дроны залетали, они были одиночные и они не имели целью нанести вред стране члену НАТО. А здесь все-таки 10 было, да? И они залетели очень далеко, там, если не ошибаюсь, 50 км вглубь. И это военные расценивали как акт агрессии - подчеркивает эксперт.

Поэтому, по словам Лесного, в этом случае все зависит от того, решится ли Польша и не будет ли оказываться давление со стороны НАТО, относительно того чтобы "проигнорировать эту ситуацию, не заставляя союзников реагировать определенным образом, чтобы "не провоцировать Россию".

"Выгодно ли Польше поднять "градус" вокруг этого события, как по мне, с точки зрения Украины - да. Это стоит сделать, поскольку мы уже вышли с инициативой, старой и новой, о том, что давайте позволим странам-членам НАТО сбивать даже над нашей территорией дроны и ракеты для того, чтобы обезопасить в первую очередь себя. То есть, если сбиваешь на территорию условно Украины, то, конечно, не долетит это все до Польши", - говорит политолог.

В то же время, согласятся ли на это поляки и будут ли они считать это сейчас для себя необходимым - большой вопрос.

Поэтому я здесь остаюсь, знаете, все-таки пессимистом, хотя, как по мне, сейчас самая подходящая, кстати, возможность принять наше предложение и защитить самих себя - подчеркнул эксперт.

Тем не менее сейчас реакция Польши пока прогнозируемо умеренная, "не та, которую требует ситуация", говорит эксперт.

"Их непонятная позиция и расчет на то, что Соединенные Штаты за ними всегда и помогут им, это тоже вызов, на самом деле. Сейчас будет видно, насколько Соединенные Штаты за ними", - отметил политолог.

На вопрос, чем можно объяснить реакцию Трампа, который отказался комментировать инцидент, политолог ответил, что это не удобная для него новость, поэтому он взял паузу.

"Ну, это неудобная для него новость и поэтому он ее игнорирует. Наработает свое осознание этого момента, тогда будет реагировать. Недавно он с президентом встречался, рассказывал, как все хорошо, а тут бабах и такое. И он сразу берет паузу. Ну, Трамп, есть Трамп, тут ничего нового нет", - подытожил Лесной.

