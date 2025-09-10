Еще один эскалационный шаг, Москва испытывает пределы возможного: Зеленский о нарушении БПЛА воздушного пространства Польши

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия российских ударов: глава государства сообщил, что под атакой ВС РФ находились 15 областей Украины и отметил выход средств нападения оккупанта на территорию Польши.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Около 415 дронов разных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 наших областей.

Зеленский отметил, что РФ всегда пытается испытывать "пределы возможного".

Зеленский также заявил, что в ночь на 10 сентября был еще один эскалационный шаг:



российско-иранские "шахеды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши.