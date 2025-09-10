Еще один эскалационный шаг, Москва испытывает пределы возможного: Зеленский о нарушении БПЛА воздушного пространства Польши
Киев • УНН
Россия атаковала 15 областей Украины 415 дронами и более 40 ракетами. Восемь российско-иранских дронов зафиксировано в воздушном пространстве Польши, страны НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия российских ударов: глава государства сообщил, что под атакой ВС РФ находились 15 областей Украины и отметил выход средств нападения оккупанта на территорию Польши.
Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.
Детали
Около 415 дронов разных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 наших областей.
Зеленский отметил, что РФ всегда пытается испытывать "пределы возможного".
Если не встречает сильной реакции, (Москва) остается на новом уровне эскалации.
Зеленский также заявил, что в ночь на 10 сентября был еще один эскалационный шаг:
российско-иранские "шахеды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши.
Отметил несколько эпизодов из общих последствий террора РФ в течение ночи:
спасатели работают в Волочиске Хмельницкой области, где россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху. По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших. Это лишь одно из мест сегодняшнего массированного удара россиян .. К сожалению, в результате обстрела в Житомирской области погиб человек.
Президент Украины выразил соболезнования родным и близким.
Напомним
В Киеве вечером 9 сентября прозвучали взрывы, ПВО работала по российским беспилотникам.
Армия РФ атаковала Житомирскую область ракетами и дронами. Повреждены гражданские предприятия и частные дома.
В Хмельницкой области три человека получили ранения в результате массированной атаки РФ. Разрушена швейная фабрика, повреждены АЗС и дома.
Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства.
российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области 10 сентября.
