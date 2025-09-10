$41.250.03
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 2580 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 3208 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 33526 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 69752 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05 • 66690 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 72761 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33372 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 56988 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 99779 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Еще один эскалационный шаг, Москва испытывает пределы возможного: Зеленский о нарушении БПЛА воздушного пространства Польши

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

Россия атаковала 15 областей Украины 415 дронами и более 40 ракетами. Восемь российско-иранских дронов зафиксировано в воздушном пространстве Польши, страны НАТО.

Еще один эскалационный шаг, Москва испытывает пределы возможного: Зеленский о нарушении БПЛА воздушного пространства Польши

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последствия российских ударов: глава государства сообщил, что под атакой ВС РФ находились 15 областей Украины и отметил выход средств нападения оккупанта на территорию Польши.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Детали

Около 415 дронов разных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 наших областей.

- акцентировал президент на очередном акте террора со стороны РФ. 

 Зеленский отметил, что РФ всегда пытается испытывать "пределы возможного".

Если не встречает сильной реакции, (Москва) остается на новом уровне эскалации. 

- добавил президент

Зеленский также заявил, что в ночь на 10 сентября был еще один эскалационный шаг:

российско-иранские "шахеды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере 8 ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши.

- сообщил президент Украины. 

Отметил несколько эпизодов из общих последствий террора РФ в течение ночи:

спасатели работают в Волочиске Хмельницкой области, где россияне ракетой ударили по обычному швейному цеху. По состоянию на сейчас известно о трех пострадавших. Это лишь одно из мест сегодняшнего массированного удара россиян ..  К сожалению, в результате обстрела в Житомирской области погиб человек.

- указал Зеленский.

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким. 

Напомним

В Киеве вечером 9 сентября прозвучали взрывы, ПВО работала по российским беспилотникам.

Армия РФ атаковала Житомирскую область ракетами и дронами. Повреждены гражданские предприятия и частные дома.

В Хмельницкой области три человека получили ранения в результате массированной атаки РФ. Разрушена швейная фабрика, повреждены АЗС и дома.

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства. 

российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области 10 сентября.

Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО

