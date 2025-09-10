Ще один ескалаційний крок, москва випробовує межі можливого: Зеленський про порушення БПЛА повітряного простору Польщі
Київ • УНН
росія атакувала 15 областей України 415 дронами та понад 40 ракетами. Вісім російсько-іранських дронів зафіксовано в повітряному просторі Польщі, країни НАТО.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки російських ударів: глава держави повідомив, що під атакою зс рф перебували 15 областей України та наголосив про вихід засобів нападу окупанта на територію Польщі.
Передає УНН із посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.
Деталі
Близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 наших областей.
Зеленський зауважив, що рф завжди намагається випробовути "межі можливого".
Якщо не зустрічає сильної реакції, (москва) залишається на новому рівні ескалації.
Зеленський також заявив, що у ніч на 10 вересня був ще один ескалаційний крок:
російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі.
Зазначив декілька епізодів із загальних наслідків терору рф упродовж ночі:
рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян .. На жаль, внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина.
Президент України висловив співчуття рідним та близьким.
Нагадаємо
У Києві ввечері 9 вересня пролунали вибухи, ППО працювала по російських безпілотниках.
Армія рф атакувала Житомирську область ракетами та дронами. Пошкоджено цивільні підприємства та приватні будинки.
В Хмельницькій області троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф. Зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС та будинки.
Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору.
російські окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини 10 вересня.
