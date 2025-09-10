$41.250.03
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 1728 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 2538 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 33119 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 69044 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
9 вересня, 16:05 • 66292 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 72312 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 33294 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 56930 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 99462 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ще один ескалаційний крок, москва випробовує межі можливого: Зеленський про порушення БПЛА повітряного простору Польщі

Київ • УНН

 • 874 перегляди

росія атакувала 15 областей України 415 дронами та понад 40 ракетами. Вісім російсько-іранських дронів зафіксовано в повітряному просторі Польщі, країни НАТО.

Ще один ескалаційний крок, москва випробовує межі можливого: Зеленський про порушення БПЛА повітряного простору Польщі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наслідки російських ударів: глава держави повідомив, що під атакою зс рф перебували 15 областей України та наголосив про вихід засобів нападу окупанта на територію Польщі.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента України Володимира Зеленського.

Деталі

Близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 наших областей.

- акцентував президент на черговому акті терору з боку рф. 

 Зеленський зауважив, що рф завжди намагається випробовути "межі можливого".

Якщо не зустрічає сильної реакції, (москва) залишається на новому рівні ескалації. 

- додав президень

Зеленський також заявив, що у ніч на 10 вересня був ще один ескалаційний крок:

російсько-іранські "шахеди" діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один "шахед", що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі.

- повідомив президент України. 

Зазначив декілька епізодів із загальних наслідків терору рф упродовж ночі:

рятувальники працюють у Волочиську на Хмельниччині, де росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Це лише одне з місць сьогоднішнього масованого удару росіян ..  На жаль, внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина.

- вказав Зеленський.

Президент України висловив співчуття рідним та близьким. 

Нагадаємо

У Києві ввечері 9 вересня пролунали вибухи, ППО працювала по російських безпілотниках.

Армія рф атакувала Житомирську область ракетами та дронами. Пошкоджено цивільні підприємства та приватні будинки.

В Хмельницькій області троє людей отримали поранення внаслідок масованої атаки рф. Зруйновано швейну фабрику, пошкоджено АЗС та будинки.

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. 

російські окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини 10 вересня.

Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО10.09.25, 09:30 • 2534 перегляди

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Житомирська область
Харківська область
НАТО
Володимир Зеленський
Україна
Польща