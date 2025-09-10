Окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини: стали відомі наслідки нічного удару
Київ • УНН
російські окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини 10 вересня. Удар припав на складські та господарські будівлі, обійшлося без жертв.
російські окупанти атакували Ізмаїльський район Одещини у ніч на 10 вересня. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
Під російським ударом опинилися складські приміщення та господарська будівля. Водночас обійшлося без загиблих та постраждалих.
Всі служби вже працюють на місці, фіксуючи наслідки та документуючи черговий воєнний злочин росії проти нашого регіону
Нагадаємо
10 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали, зокрема, у Києві, в Черкаській області, на Вінничині, Львівщині, Житомирщині та Хмельниччині.
Під атакою опинився і Львів: місто атакували ракетами і дронами. Загиблих і постраждалих не було.