Оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области: стали известны последствия ночного удара

02:37 • 16592 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 24921 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 57724 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 60178 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 62564 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 31165 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 55251 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 93654 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63715 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38867 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 22687 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36 • 30403 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 22543 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo00:42 • 22573 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 32736 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 57829 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 38942 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 62656 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 63425 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 93708 просмотра
Дональд Трамп
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Винницкая область
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 46379 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 43201 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 41286 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 110399 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 66098 просмотра
Шахед-136
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk

Оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области: стали известны последствия ночного удара

Киев • УНН

 • 480 просмотра

российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области 10 сентября. Удар пришелся на складские и хозяйственные постройки, обошлось без жертв.

Оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области: стали известны последствия ночного удара

российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Под российским ударом оказались складские помещения и хозяйственная постройка. В то же время обошлось без погибших и пострадавших.

Все службы уже работают на месте, фиксируя последствия и документируя очередное военное преступление россии против нашего региона

- написал Кипер.

Напомним

10 сентября российская армия массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, в Черкасской области, на Винничине, Львовщине, Житомирщине и Хмельнитчине.

Под атакой оказался и Львов: город атаковали ракетами и дронами. Погибших и пострадавших не было.

Евгений Устименко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Львовская область
Хмельницкая область
Винницкая область
Житомирская область
Черкасская область
Олег Кипер
Одесская область
Украина
Львов
Киев