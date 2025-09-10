Оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области: стали известны последствия ночного удара
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области 10 сентября. Удар пришелся на складские и хозяйственные постройки, обошлось без жертв.
российские оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.
Детали
Под российским ударом оказались складские помещения и хозяйственная постройка. В то же время обошлось без погибших и пострадавших.
Все службы уже работают на месте, фиксируя последствия и документируя очередное военное преступление россии против нашего региона
Напомним
10 сентября российская армия массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, в Черкасской области, на Винничине, Львовщине, Житомирщине и Хмельнитчине.
Под атакой оказался и Львов: город атаковали ракетами и дронами. Погибших и пострадавших не было.