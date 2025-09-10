Нічна атака рф на Львів 10 вересня: жертв немає
Київ • УНН
Вночі 10 вересня Львів зазнав масованої атаки ракетами та дронами. Загиблих та постраждалих немає, системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
У ніч на 10 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Під удар потрапив і Львів: місто атакували ракетами і дронами, повідомляє УНН з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького.
Деталі
Як зазначив чиновник, минулось без постраждалих і загиблих. Системи життєзабезпечення області наразі працюють у штатному режимі.
Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО
Нагадаємо
10 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали, зокрема, у Києві, в Черкаській області, на Вінничині, Львівщині, Житомирщині та Хмельниччині.
На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти. На Черкащині пошкоджено лінію електропередач, а на Хмельниччині троє людей отримали поранення.