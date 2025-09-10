Нічна атака рф на Львів 10 вересня: жертв немає

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 11660 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 13173 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 41881 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 51407 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 48868 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 28234 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 52951 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 85986 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63297 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38479 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.8м/с
75%
755мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 16887 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 23372 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto00:14 • 16111 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo00:42 • 15974 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 26210 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 41926 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 31005 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 48906 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 55955 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 86010 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 41476 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 38794 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 37160 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 106438 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 62354 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk

Нічна атака рф на Львів 10 вересня: жертв немає

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Вночі 10 вересня Львів зазнав масованої атаки ракетами та дронами. Загиблих та постраждалих немає, системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Нічна атака рф на Львів 10 вересня: жертв немає

У ніч на 10 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Під удар потрапив і Львів: місто атакували ракетами і дронами, повідомляє УНН з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького.

Деталі

Як зазначив чиновник, минулось без постраждалих і загиблих. Системи життєзабезпечення області наразі працюють у штатному режимі.

Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО

- написав Козицький.

Нагадаємо

10 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали, зокрема, у Києві, в Черкаській області, на Вінничині, Львівщині, Житомирщині та Хмельниччині.

На Вінниччині зафіксовано влучання в цивільні промислові об'єкти. На Черкащині пошкоджено лінію електропередач, а на Хмельниччині троє людей отримали поранення.

Євген Устименко

Війна в Україні
Електроенергія
Хмельницька область
Вінницька область
Житомирська область
Черкаська область
Україна
Львів
Київ