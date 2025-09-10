Наслідки масованої атаки: на Черкащині пошкоджено лінію електропередач
Київ • УНН
На Черкащині внаслідок ракетної атаки пошкоджено лінію електропередач та будівлі. У Золотоніському районі зруйновано хлів, загинули дві корови.
В результаті масованої ракетної атаки на Черкащині у Звенигородському районі пошкоджено лінію електропередач. Про це УНН повідомляє з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
"Золотоніський район. Вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Пожежу ліквідували. Також пошкоджено вікна й дахи, попередньо, в п'яти будинках, автомобіль.
Звенигородський район. Теж повибивало вікна в п'яти будівлях (житлові та господарські). Крім того, зачепило лінію електропередач. Ремонтники вже працюють.
Обстеження території триває", - йдеться у повідомленні начальника ОВА.
За словами Табурця, у небі над Черкащиною знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БпЛА. Травмованих немає. Однак є наслідки для інфраструктури.
Нагадаємо
Вранці 10 вересня ворог провів масовану ракетну атаку. Є влучання по цивільному промисловому об’єкту на Вінниччині. У Житомирській області є загиблий та поранені. Інша інформація уточнюється.