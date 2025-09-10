$41.250.03
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 7560 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 36159 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 48238 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 43902 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 27159 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 52111 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 83277 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 63122 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 38331 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Наслідки масованої атаки: на Черкащині пошкоджено лінію електропередач

Київ • УНН

 • 56 перегляди

На Черкащині внаслідок ракетної атаки пошкоджено лінію електропередач та будівлі. У Золотоніському районі зруйновано хлів, загинули дві корови.

Наслідки масованої атаки: на Черкащині пошкоджено лінію електропередач

В результаті масованої ракетної атаки на Черкащині у Звенигородському районі пошкоджено лінію електропередач. Про це УНН повідомляє з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

"Золотоніський район. Вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Пожежу ліквідували. Також пошкоджено вікна й дахи, попередньо, в п'яти будинках, автомобіль.

Звенигородський район. Теж повибивало вікна в п'яти будівлях (житлові та господарські). Крім того, зачепило лінію електропередач. Ремонтники вже працюють.

Обстеження території триває", - йдеться у повідомленні начальника ОВА.

За словами Табурця, у небі над Черкащиною знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БпЛА. Травмованих немає. Однак є наслідки для інфраструктури.

Нагадаємо

Вранці 10 вересня ворог провів масовану ракетну атаку. Є влучання по цивільному промисловому об’єкту на Вінниччині. У Житомирській області є загиблий та поранені. Інша інформація уточнюється.

Лілія Подоляк

Війна в Україні
Електроенергія
Вінницька область
Житомирська область
Черкаська область