Последствия массированной атаки: в Черкасской области повреждена линия электропередач

В результате массированной ракетной атаки в Черкасской области в Звенигородском районе повреждена линия электропередач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Золотоношский район. Взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Пожар ликвидировали. Также повреждены окна и крыши, предварительно, в пяти домах, автомобиль.

Звенигородский район. Тоже выбило окна в пяти зданиях (жилые и хозяйственные). Кроме того, задело линию электропередач. Ремонтники уже работают.

Обследование территории продолжается", - говорится в сообщении начальника ОВА.

По словам Табурца, в небе над Черкасской областью обезврежены две российские ракеты, а также десяток БпЛА. Травмированных нет. Однако есть последствия для инфраструктуры.

Напомним

Утром 10 сентября враг провел массированную ракетную атаку. Есть попадания по гражданскому промышленному объекту в Винницкой области. В Житомирской области есть погибший и раненые. Другая информация уточняется.