02:37 • 8804 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 6940 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 35705 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 47997 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 43520 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 27070 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 52053 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 83068 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63113 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38321 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Последствия массированной атаки: в Черкасской области повреждена линия электропередач

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В Черкасской области в результате ракетной атаки повреждены линия электропередач и здания. В Золотоношском районе разрушен хлев, погибли две коровы.

Последствия массированной атаки: в Черкасской области повреждена линия электропередач

В результате массированной ракетной атаки в Черкасской области в Звенигородском районе повреждена линия электропередач. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"Золотоношский район. Взрывной волной частично разрушен хлев, погибли две коровы. Пожар ликвидировали. Также повреждены окна и крыши, предварительно, в пяти домах, автомобиль.

Звенигородский район. Тоже выбило окна в пяти зданиях (жилые и хозяйственные). Кроме того, задело линию электропередач. Ремонтники уже работают.

Обследование территории продолжается", - говорится в сообщении начальника ОВА.

По словам Табурца, в небе над Черкасской областью обезврежены две российские ракеты, а также десяток БпЛА. Травмированных нет. Однако есть последствия для инфраструктуры.

Напомним

Утром 10 сентября враг провел массированную ракетную атаку. Есть попадания по гражданскому промышленному объекту в Винницкой области. В Житомирской области есть погибший и раненые. Другая информация уточняется.

Лилия Подоляк

Война в Украине
Электроэнергия
Винницкая область
Житомирская область
Черкасская область