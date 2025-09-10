Ночная атака рф на Львов 10 сентября: жертв нет
Киев • УНН
Ночью 10 сентября Львов подвергся массированной атаке ракетами и дронами. Погибших и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
В ночь на 10 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину. Под удар попал и Львов: город атаковали ракетами и дронами, сообщает УНН со ссылкой на начальника Львовской ОВА Максима Козицкого.
Детали
Как отметил чиновник, обошлось без пострадавших и погибших. Системы жизнеобеспечения области сейчас работают в штатном режиме.
Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО
Напомним
10 сентября российская армия массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, в Черкасской области, на Винничине, Львовщине, Житомирщине и Хмельнитчине.
На Винничине зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты. На Черкасчине повреждена линия электропередач, а на Хмельнитчине три человека получили ранения.