02:37 • 13415 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 17069 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 47205 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 54518 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 53341 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 29125 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 53671 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 88476 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63517 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38691 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Эксклюзивы
Ночная атака рф на Львов 10 сентября: жертв нет

Киев • УНН

 • 976 просмотра

Ночью 10 сентября Львов подвергся массированной атаке ракетами и дронами. Погибших и пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ночная атака рф на Львов 10 сентября: жертв нет

В ночь на 10 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину. Под удар попал и Львов: город атаковали ракетами и дронами, сообщает УНН со ссылкой на начальника Львовской ОВА Максима Козицкого.

Детали

Как отметил чиновник, обошлось без пострадавших и погибших. Системы жизнеобеспечения области сейчас работают в штатном режиме.

Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО

- написал Козицкий.

Напомним

10 сентября российская армия массированно атаковала Украину. Взрывы прогремели, в частности, в Киеве, в Черкасской области, на Винничине, Львовщине, Житомирщине и Хмельнитчине.

На Винничине зафиксировано попадание в гражданские промышленные объекты. На Черкасчине повреждена линия электропередач, а на Хмельнитчине три человека получили ранения.

Евгений Устименко

Война в Украине
Электроэнергия
Хмельницкая область
Винницкая область
Житомирская область
Черкасская область
Украина
Львов
Киев