Вибухи у Києві: працює ППО 9 вересня 2025
Київ • УНН
У Києві ввечері 9 вересня пролунали вибухи, працює ППО по російських безпілотниках. Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Увечері 9 вересня у Києві чути звуки вибухів. Протиповітряна оборона працює по російських ударних безпілотниках. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.
Київ знову атакують ворожі БпЛА. В місті працює ППО
Жителів закликали пройти в укриття і залишатися там до офіційного сигналу відбою тривоги.
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін розпочав новий етап війни проти України після повернення з Китаю. Це підтверджується атакою на будівлю Кабінету міністрів у Києві, що сталася вперше за три роки повномасштабного вторгнення.
