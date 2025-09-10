$41.250.03
19:32 • 4754 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
16:05 • 12067 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 19922 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 13810 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 41904 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 71087 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 59884 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
9 вересня, 06:31 • 36344 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 30236 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 29296 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Вибухи у Києві: працює ППО 9 вересня 2025

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Києві ввечері 9 вересня пролунали вибухи, працює ППО по російських безпілотниках. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Вибухи у Києві: працює ППО

Увечері 9 вересня у Києві чути звуки вибухів. Протиповітряна оборона працює по російських ударних безпілотниках. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Київ знову атакують ворожі БпЛА. В місті працює ППО

- написав він у своєму Telegram-каналі.

Жителів закликали пройти в укриття і залишатися там до офіційного сигналу відбою тривоги.

Нагадаємо

Російський диктатор володимир путін розпочав новий етап війни проти України після повернення з Китаю. Це підтверджується атакою на будівлю Кабінету міністрів у Києві, що сталася вперше за три роки повномасштабного вторгнення.

Німецький Rheinmetall цього року надасть Україні системи захисту від дронів Skyranger 08.09.25, 23:17 • 10931 перегляд

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Київ