Взрывы в Киеве: работает ПВО 9 сентября 2025
Киев • УНН
В Киеве вечером 9 сентября прогремели взрывы, работает ПВО по российским беспилотникам. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Вечером 9 сентября в Киеве слышны звуки взрывов. Противовоздушная оборона работает по российским ударным беспилотникам. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.
Киев снова атакуют вражеские БпЛА. В городе работает ПВО
Жителей призвали пройти в укрытие и оставаться там до официального сигнала отбоя тревоги.
Напомним
Российский диктатор владимир путин начал новый этап войны против Украины после возвращения из Китая. Это подтверждается атакой на здание Кабинета министров в Киеве, произошедшей впервые за три года полномасштабного вторжения.
