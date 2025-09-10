Взрывы в Киеве: работает ПВО 9 сентября 2025

$41.250.03
19:32 • 5180 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 12356 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 20224 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 13996 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 42076 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 71228 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 59948 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 36384 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30244 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29316 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 9 сентября, 12:18 • 15543 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД9 сентября, 12:18 • 14607 просмотра
В Киеве задержали 60-летнего рецидивиста за изнасилование и разбойные нападения на женщинPhoto9 сентября, 12:33 • 10767 просмотра
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - ТрампVideo16:20 • 7296 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 13004 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo19:32 • 5184 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 13019 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59 • 20227 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 44494 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 71229 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 34562 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 33196 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 31952 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 101267 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 57710 просмотра
Взрывы в Киеве: работает ПВО 9 сентября 2025

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В Киеве вечером 9 сентября прогремели взрывы, работает ПВО по российским беспилотникам. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Взрывы в Киеве: работает ПВО

Вечером 9 сентября в Киеве слышны звуки взрывов. Противовоздушная оборона работает по российским ударным беспилотникам. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН.

Киев снова атакуют вражеские БпЛА. В городе работает ПВО

- написал он в своем Telegram-канале.

Жителей призвали пройти в укрытие и оставаться там до официального сигнала отбоя тревоги.

Напомним

Российский диктатор владимир путин начал новый этап войны против Украины после возвращения из Китая. Это подтверждается атакой на здание Кабинета министров в Киеве, произошедшей впервые за три года полномасштабного вторжения.

Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger08.09.25, 23:17 • 10932 просмотра

Вита Зеленецкая

