Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
Киев • УНН
Воздушные Силы Украины сбили 413 воздушных целей, включая 386 БпЛА и 27 крылатых ракет. Россия атаковала Украину 458 средствами воздушного нападения в ночь на 10 сентября.
В ночь на 10 сентября враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования, использовав 458 средств воздушного нападения, передает УНН со ссылкой на отчет Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Детали
В ночь на 10 сентября (с 17.00 9 сентября) противник нанес очередной комбинированный удар по территории Украины. В целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения захватчиков:
- 415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений курск, брянск, миллерово, орел, шаталово, приморско-ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крыма, более 250 из них - шахеды;
- 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской обл.- рф, акватории Черного моря;
- 1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. - рф.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей
Воздушное нападение российских войск отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, а также подразделения РЭБ, беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.
Что было нейтрализовано:
- 386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;
- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).
Попадания и выход за пределы границы Украины
Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.
По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.
Напомним
В результате комбинированной атаки армии рф в Винницкой области пострадал один человек, под ударом оказалась гражданская промышленная инфраструктура, повреждено около 30 жилых домов.
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.10.09.25, 02:36 • 31769 просмотров