Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО

$41.250.03
48.380.22
ukenru
02:37 • 16514 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 24688 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 57400 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 60000 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 62262 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 31104 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 55211 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 93474 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 63711 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 38864 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
72%
755мм
Популярные новости
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 22687 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36 • 30403 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 22543 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo00:42 • 22573 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 32736 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 57401 просмотра
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51 • 38725 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 62262 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 63201 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 93474 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 46184 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 43018 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 41115 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 110234 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 65940 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk

Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Воздушные Силы Украины сбили 413 воздушных целей, включая 386 БпЛА и 27 крылатых ракет. Россия атаковала Украину 458 средствами воздушного нападения в ночь на 10 сентября.

Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО

В ночь на 10 сентября враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования, использовав 458 средств воздушного нападения, передает УНН со ссылкой на отчет Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Детали

В ночь на 10 сентября (с 17.00 9 сентября) противник нанес очередной комбинированный удар по территории Украины. В целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения захватчиков:

  • 415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений курск, брянск, миллерово, орел, шаталово, приморско-ахтарск – рф, Чауда – ВОТ Крыма, более 250 из них - шахеды;
    • 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской обл.- рф, акватории Черного моря;
      • 1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. - рф.

        По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей

        - передает ВС ВСУ.

        Воздушное нападение российских войск отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, а также подразделения РЭБ, беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

        Что было нейтрализовано:

        • 386 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;
          • 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

            Попадания и выход за пределы границы Украины

            Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.

            По меньшей мере восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.

            Напомним

            В результате комбинированной атаки армии рф в Винницкой области пострадал один человек, под ударом оказалась гражданская промышленная инфраструктура, повреждено около 30 жилых домов.

            Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.10.09.25, 02:36 • 31769 просмотров

            Игорь Тележников

            Война в Украине
            Государственная граница Украины
            Х-101
            Курск
            «Калибр» (семейство ракет)
            Военно-воздушные силы Украины
            Шахед-136
            Кх-59
            9К720 Искандер
            Черное море
            Крым
            Украина
            Польша