Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.

$41.250.03
48.380.22
ukenru
19:32 • 11733 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 18635 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 24845 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 16922 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 44610 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 73679 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 60822 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 36898 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30534 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29635 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
В Нидерландах заявили, что места для украинских беженцев заканчиваются9 сентября, 14:19
Кабмин ускорил печать и отправку повесток9 сентября, 15:16
Жестоким убийством молодой украинки в США занялось ФБР - Трамп9 сентября, 16:20
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника9 сентября, 16:51
Под Киевом пьяный водитель Lexus сбил 9-летнюю девочку18:24
публикации
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан19:32
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника9 сентября, 16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
9 сентября, 15:59
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном7 сентября, 08:47
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
E-6 Mercury

Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Киев • УНН

 4518 просмотра

Польша в ночь с 9 на 10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.

Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.

В ночь с 9 на 10 сентября Польша подняла авиацию и привела системы ПВО в наивысшую готовность для защиты своего воздушного пространства, сообщило оперативное командование ВС Польши. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Детали

В командовании сообщили, что для охраны польского воздушного пространства введены все необходимые процедуры. В воздухе действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

Отмечается, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к потенциально опасной территории.

Напомним

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Кроме этого, аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".

Вита Зеленецкая

