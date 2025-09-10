Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.
Киев • УНН
Польша в ночь с 9 на 10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства. Это произошло после залета российских беспилотников во время атаки на Украину.
В ночь с 9 на 10 сентября Польша подняла авиацию и привела системы ПВО в наивысшую готовность для защиты своего воздушного пространства, сообщило оперативное командование ВС Польши. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Детали
В командовании сообщили, что для охраны польского воздушного пространства введены все необходимые процедуры. В воздухе действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.
Отмечается, что эти меры носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к потенциально опасной территории.
Напомним
В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники залетели в воздушное пространство Польши. Это произошло во время массированной воздушной атаки на Украину. Кроме этого, аэропорт "Жешув" закрыт из-за "незапланированной военной активности".
