Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словом
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати присутність російських безпілотників у польському повітряному просторі.
Деталі
Пане Президенте, а як щодо російських безпілотників у польському повітряному просторі?
На що Трамп відмовчався, кинувши лише коротке "нічого".
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА під час таки на Україну.
У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль, постраждалих немає.