Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отказался комментировать присутствие российских беспилотников в польском воздушном пространстве.
На вопрос репортера о российских беспилотниках в польском воздушном пространстве президент США Дональд Трамп отмолчался, пишет УНН.
Детали
Господин Президент, а как насчет российских беспилотников в польском воздушном пространстве?
На что Трамп отмолчался, бросив лишь короткое "ничего".
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА во время атаки на Украину.
В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль, пострадавших нет.