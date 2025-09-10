$41.250.03
ukenru
07:09 • 470 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 2106 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 2846 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 33324 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 69389 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 66520 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 72527 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33345 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 56967 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 99612 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать присутствие российских беспилотников в польском воздушном пространстве.

Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словом

На вопрос репортера о российских беспилотниках в польском воздушном пространстве президент США Дональд Трамп отмолчался, пишет УНН.

Детали

Господин Президент, а как насчет российских беспилотников в польском воздушном пространстве?

- спросил репортер.

На что Трамп отмолчался, бросив лишь короткое "ничего".

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА во время атаки на Украину.

В поселке Вырыки Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль, пострадавших нет.

Алена Уткина

Государственная граница Украины
Дональд Трамп
Дональд Туск
Украина
Польша