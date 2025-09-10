$41.120.13
08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 9594 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 12371 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 19335 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 15779 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 42472 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 84818 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 72462 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 82763 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 34456 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 9630 перегляди

Російські безпілотники масовано порушили повітряний простір Польщі, що може стати викликом для НАТО. Експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф, спрямовану на дискредитацію України.

російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф

Масоване порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками може стати серйозним викликом для НАТО. Водночас москва може використати інцидент для дискредитації України та звинувачень Києва у спробі втягнути Варшаву у війну. Про це журналісту УНН розповів політолог Олег Лісний.

Як зазначив експерт, це не вперше, коли російська федерація своїми літальними апаратами перетинає кордон країни-члена НАТО, безпосередньо Польщі.

Ми пам'ятаємо дуже гарно, у всякому випадку маємо пам'ятати російську ракету, яка залетіла на територію Польщі й навіть вбила громадянина цієї країни, але під тиском Сполучених Штатів Польща удала, що це була українська (ракета - ред). І Байден тоді, якщо не помиляюся, він був в Малайзії і звідти побачив, що це українська ракета

- каже Лісний.

Ще один ескалаційний крок, москва випробовує межі можливого: Зеленський про порушення БПЛА повітряного простору Польщі 10.09.25, 09:43 • 2312 переглядiв

Він додав, що, хоча розслідування і досі триває, але всі, так би мовити, вирішили "не педалювали більше цю ситуацію". Але сьогодні атака повторилася, і на відміну від тієї вона була масованою.

І тут може бути декілька версій. Одна - це те, що дрони не можуть летіти так масово без попереднього завдання програмного. Тобто в кожного із них зашита ціль, куди він летить. Тут "розказні" про те, що вони відхилилися, як на мене, видаються смішними. Проте я впевнений в тому, що росія спробує зробити черговий ІПСО на цьому - психологічний тиск на Польщу і на країни-члени НАТО

- пояснив політолог, додавши, що рф наполягатиме на тому, що це начебто українські ППО відхилили дрони від маршруту і вони начебто полетіли на територію Польщі.

Це своєю чергою розглядатиметься як "ніщо інакше, як провокація з боку української влади".

Це 100% буде і це варто акцентувати й зазначати в тому сенсі. Чому я роблю такий висновок, оскільки я вже трохи подивився їхні оці пабліки, у них (у рф - ред.) є частина тих, які кажуть, що це росія зробила, а є частина, які підтверджують мою версію, що "це не ми, це Україна". І це вони так втягують ту ж Польщу в війну

- зазначає експерт.

"Масштабна провокація": Туск заявив, що Польща готова збивати російські дрони10.09.25, 11:12 • 1894 перегляди

У цьому розрізі, за словами експерта, важливо те, як на це буде реагувати польське суспільство, яке, як і будь-яке суспільство в демократичних державах, тисне на владу. І в польських пабліках теж є певне різноманіття, – каже експерт

Від притомних людей, які розуміють, що відбулося, до тих, які вже ведуться на, я так розумію, на ці російські вкиди. Тому в інформаційному полі буде в Польщі багато чого. І те, що нам може не сподобатися, це буде російський слід і польський теж. То що там в них модно звинуватити нас у всьому

- каже Лісний.

Чи наважиться Польща діяти на рівні НАТО - під питанням. Як каже експерт, Польща може розглядати четверту статтю НАТО, яка передбачає консультацій з союзниками, якщо одна з учасниць альянсу вважає, що стосовно неї може бути застосована військова сила або вже застосована.

Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль10.09.25, 09:41 • 19342 перегляди

Гіпотетично, як на мене, то тут більше п'ята стаття, тому що поляки завжди говорили про те, що коли ті дрони залітали, вони були поодинокі і вони не мали на меті завдати шкоди країні члені НАТО. А тут все-таки 10 було, да? І вони залетіли дуже далеко, там, якщо не помиляюсь, 50 км вглиб. І це військові розцінювали як акт агресії

- підкреслює експерт.

Тож, за словами Лісного, у цьому випадку все залежить від того, чи наважиться Польща і чи не буде здійснюватися тиск з боку НАТО, щодо того аби "проігнорувати цю ситуацію, не змушуючи союзників реагувати певним чином, щоб "не провокувати росію".

Політолог каже, що Польщі вигідо було б підняти "градус" навколо цієї події.

Це варто зробити, оскільки ми вже вийшли з ініціативою, старою і новою, про те, що давайте дозволимо країнам-членам НАТО збивати навіть над нашою територією дрони і ракети для того, щоб убезпечити в першу чергу себе. Тобто, якщо збиваєш на територію умовно України, то, звісно, не долетить це все до Польщі

- підкреслив експерт.

Водночас, чи погодяться на це поляки та, чи будуть вони вважати це зараз для себе необхідним - велике питання.

Тому я тут залишаюся, знаєте, все-таки песимістом, хоча, як на мене, зараз найслушніша, до речі, нагода пристати на нашу пропозицію і захистити самих себе

- підкреслив експерт.

Тим не менш реакція Польщі наразі прогнозовано поміркована, "не та, яку вимагає ситуація", каже експерт.

Їхня незрозуміла позиція і розрахунок на те, що Сполучені Штати за ними завжди і допоможуть їм, оце теж виклик, насправді. Зараз буде видно, наскільки Сполучені Штати за ними

- зазначив політолог.

На запитання, чим можна пояснити реакцію Трампа, який відмовився коментувати інцидент, політолог відповів, що це не зручна для нього новина, тому він взяв паузу.

Ну, це незручна для нього новина і тому він її ігнорує. Напрацює своє усвідомлення цього моменту, тоді буде реагувати. Нещодавно він з президентом зустрічався, розповідав, як все добре, а тут бабах і таке. І він зразу бере паузу. Ну, Трамп, є Трамп, тут нічого нового немає

- підсумував Лісний.

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп відмовився коментувати присутність російських безпілотників у польському повітряному просторі.

Альона Уткіна

