російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф

Масоване порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками може стати серйозним викликом для НАТО. Водночас москва може використати інцидент для дискредитації України та звинувачень Києва у спробі втягнути Варшаву у війну. Про це журналісту УНН розповів політолог Олег Лісний.

Як зазначив експерт, це не вперше, коли російська федерація своїми літальними апаратами перетинає кордон країни-члена НАТО, безпосередньо Польщі.

Ми пам'ятаємо дуже гарно, у всякому випадку маємо пам'ятати російську ракету, яка залетіла на територію Польщі й навіть вбила громадянина цієї країни, але під тиском Сполучених Штатів Польща удала, що це була українська (ракета - ред). І Байден тоді, якщо не помиляюся, він був в Малайзії і звідти побачив, що це українська ракета - каже Лісний.

Він додав, що, хоча розслідування і досі триває, але всі, так би мовити, вирішили "не педалювали більше цю ситуацію". Але сьогодні атака повторилася, і на відміну від тієї вона була масованою.

І тут може бути декілька версій. Одна - це те, що дрони не можуть летіти так масово без попереднього завдання програмного. Тобто в кожного із них зашита ціль, куди він летить. Тут "розказні" про те, що вони відхилилися, як на мене, видаються смішними. Проте я впевнений в тому, що росія спробує зробити черговий ІПСО на цьому - психологічний тиск на Польщу і на країни-члени НАТО - пояснив політолог, додавши, що рф наполягатиме на тому, що це начебто українські ППО відхилили дрони від маршруту і вони начебто полетіли на територію Польщі.

Це своєю чергою розглядатиметься як "ніщо інакше, як провокація з боку української влади".

Це 100% буде і це варто акцентувати й зазначати в тому сенсі. Чому я роблю такий висновок, оскільки я вже трохи подивився їхні оці пабліки, у них (у рф - ред.) є частина тих, які кажуть, що це росія зробила, а є частина, які підтверджують мою версію, що "це не ми, це Україна". І це вони так втягують ту ж Польщу в війну - зазначає експерт.

У цьому розрізі, за словами експерта, важливо те, як на це буде реагувати польське суспільство, яке, як і будь-яке суспільство в демократичних державах, тисне на владу. І в польських пабліках теж є певне різноманіття, – каже експерт

Від притомних людей, які розуміють, що відбулося, до тих, які вже ведуться на, я так розумію, на ці російські вкиди. Тому в інформаційному полі буде в Польщі багато чого. І те, що нам може не сподобатися, це буде російський слід і польський теж. То що там в них модно звинуватити нас у всьому - каже Лісний.

Чи наважиться Польща діяти на рівні НАТО - під питанням. Як каже експерт, Польща може розглядати четверту статтю НАТО, яка передбачає консультацій з союзниками, якщо одна з учасниць альянсу вважає, що стосовно неї може бути застосована військова сила або вже застосована.

Гіпотетично, як на мене, то тут більше п'ята стаття, тому що поляки завжди говорили про те, що коли ті дрони залітали, вони були поодинокі і вони не мали на меті завдати шкоди країні члені НАТО. А тут все-таки 10 було, да? І вони залетіли дуже далеко, там, якщо не помиляюсь, 50 км вглиб. І це військові розцінювали як акт агресії - підкреслює експерт.

Тож, за словами Лісного, у цьому випадку все залежить від того, чи наважиться Польща і чи не буде здійснюватися тиск з боку НАТО, щодо того аби "проігнорувати цю ситуацію, не змушуючи союзників реагувати певним чином, щоб "не провокувати росію".

Політолог каже, що Польщі вигідо було б підняти "градус" навколо цієї події.

Це варто зробити, оскільки ми вже вийшли з ініціативою, старою і новою, про те, що давайте дозволимо країнам-членам НАТО збивати навіть над нашою територією дрони і ракети для того, щоб убезпечити в першу чергу себе. Тобто, якщо збиваєш на територію умовно України, то, звісно, не долетить це все до Польщі - підкреслив експерт.

Водночас, чи погодяться на це поляки та, чи будуть вони вважати це зараз для себе необхідним - велике питання.

Тому я тут залишаюся, знаєте, все-таки песимістом, хоча, як на мене, зараз найслушніша, до речі, нагода пристати на нашу пропозицію і захистити самих себе - підкреслив експерт.

Тим не менш реакція Польщі наразі прогнозовано поміркована, "не та, яку вимагає ситуація", каже експерт.

Їхня незрозуміла позиція і розрахунок на те, що Сполучені Штати за ними завжди і допоможуть їм, оце теж виклик, насправді. Зараз буде видно, наскільки Сполучені Штати за ними - зазначив політолог.

На запитання, чим можна пояснити реакцію Трампа, який відмовився коментувати інцидент, політолог відповів, що це не зручна для нього новина, тому він взяв паузу.

Ну, це незручна для нього новина і тому він її ігнорує. Напрацює своє усвідомлення цього моменту, тоді буде реагувати. Нещодавно він з президентом зустрічався, розповідав, як все добре, а тут бабах і таке. І він зразу бере паузу. Ну, Трамп, є Трамп, тут нічого нового немає - підсумував Лісний.

