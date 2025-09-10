"Масштабна провокація": Туск заявив, що Польща готова збивати російські дрони

$41.120.13
48.290.09
uk
07:09 • 6844 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 13676 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 11945 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 38872 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 78910 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 69507 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 78937 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 33840 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 57308 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 104561 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
56%
756мм
Популярнi новини
російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 33566 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 44427 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 34639 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 35155 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 45362 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 78953 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 50214 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 78967 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 74098 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 104585 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Туск
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 54041 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 49983 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 47489 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 116387 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 71724 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-101
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-59
Іскандер (ОТРК)

"Масштабна провокація": Туск заявив, що Польща готова збивати російські дрони

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Кілька російських безпілотників перетнули повітряний простір Польщі, частину з них збили сили ППО.

"Масштабна провокація": Туск заявив, що Польща готова збивати російські дрони

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду в середу назвав порушення повітряного простору російськими безпілотниками "масштабною провокацією", пише УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів позачергове засідання уряду та двічі зустрівся з президентом Каролем Навроцьким, зокрема о 6:30 ранку. За його словами, Польща та її союзники були готові до подібного розвитку подій, і всі передбачені протоколи спрацювали належним чином.

Ми готові відбити такі провокації та напади. Це випробування наші військові та союзники пройшли успішно. Ймовірно, ми маємо справу з масштабною провокацією. Вперше російські дрони були збиті над територією країни НАТО, тому всі наші партнери ставляться до ситуації максимально серйозно 

– заявив Туск.

Доповнення 

Районна прокуратура Замостя підтвердила, що в Чесніках Замойського повіту виявлено уламки ще одного дрона – його стабілізатор. Місце падіння перебуває під охороною, тривають слідчі дії. Влада вже оприлюднила карту з ймовірними маршрутами польоту ворожих апаратів.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА. 

Туск заявив, що немає підстав для паніки після порушення повітряного простору російськими БПЛА. 

Пошкоджений дрон впав на житловий будинок у селищі Вирики, пошкодивши дах та автомобіль.

Степан Гафтко

Новини Світу
НАТО
Дональд Туск
Польща