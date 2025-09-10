"Масштабна провокація": Туск заявив, що Польща готова збивати російські дрони
Київ • УНН
Кілька російських безпілотників перетнули повітряний простір Польщі, частину з них збили сили ППО.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду в середу назвав порушення повітряного простору російськими безпілотниками "масштабною провокацією", пише УНН.
Деталі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів позачергове засідання уряду та двічі зустрівся з президентом Каролем Навроцьким, зокрема о 6:30 ранку. За його словами, Польща та її союзники були готові до подібного розвитку подій, і всі передбачені протоколи спрацювали належним чином.
Ми готові відбити такі провокації та напади. Це випробування наші військові та союзники пройшли успішно. Ймовірно, ми маємо справу з масштабною провокацією. Вперше російські дрони були збиті над територією країни НАТО, тому всі наші партнери ставляться до ситуації максимально серйозно
Доповнення
Районна прокуратура Замостя підтвердила, що в Чесніках Замойського повіту виявлено уламки ще одного дрона – його стабілізатор. Місце падіння перебуває під охороною, тривають слідчі дії. Влада вже оприлюднила карту з ймовірними маршрутами польоту ворожих апаратів.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду через порушення повітряного простору російськими БПЛА.
Туск заявив, що немає підстав для паніки після порушення повітряного простору російськими БПЛА.
Пошкоджений дрон впав на житловий будинок у селищі Вирики, пошкодивши дах та автомобіль.