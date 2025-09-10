"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час екстреного засідання уряду в середу вранці заявив, що наразі немає підстав вводити обмеження для громадян через порушення повітряного простору російськими БПЛА у ніч на 10 вересня. Про це УНН повідомляє із посиланням на польське видання Onet.

Немає причин для паніки, життя буде продовжуватися в звичайному режимі. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб було зрозуміло, що відбувається в польському небі, на польському кордоні. На даний момент немає причин вводити обмеження, які ускладнювали б життя громадян