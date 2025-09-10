"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що немає підстав для паніки після порушення повітряного простору російськими БПЛА. Пошкоджений дрон впав на житловий будинок у селищі Вирики, пошкодивши дах та автомобіль.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час екстреного засідання уряду в середу вранці заявив, що наразі немає підстав вводити обмеження для громадян через порушення повітряного простору російськими БПЛА у ніч на 10 вересня. Про це УНН повідомляє із посиланням на польське видання Onet.
Немає причин для паніки, життя буде продовжуватися в звичайному режимі. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб було зрозуміло, що відбувається в польському небі, на польському кордоні. На даний момент немає причин вводити обмеження, які ускладнювали б життя громадян
Доповнення
Перед засіданням уряду Туск підтвердив, що повітряний простір Польщі порушили саме російські дрони. "Сьогодні вночі повітряний простір Польщі був порушений великою кількістю російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - написав він в соцмережі X.
Додамо
БПЛА в Польщі пошкодив житловий будинок у селищі Вирики Люблінського воєводства, повідомляв Polsat News. У будинку пошкоджено дах, пошкоджений припаркований на території автомобіль.
Поліція повідомила, що перший пошкоджений безпілотник знайшли у селі Чоснув, у гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства. Тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА, громадян закликають не чіпати невідомі об'єкти.