07:09
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 2260 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 2954 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 33389 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 69507 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 66594 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 72607 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 33358 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 56976 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 99667 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що немає підстав для паніки після порушення повітряного простору російськими БПЛА. Пошкоджений дрон впав на житловий будинок у селищі Вирики, пошкодивши дах та автомобіль.

"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час екстреного засідання уряду в середу вранці заявив, що наразі немає підстав вводити обмеження для громадян через порушення повітряного простору російськими БПЛА у ніч на 10 вересня. Про це УНН повідомляє із посиланням на польське видання Onet. 

Немає причин для паніки, життя буде продовжуватися в звичайному режимі. Ми будемо інформувати громадян про всі події, щоб було зрозуміло, що відбувається в польському небі, на польському кордоні. На даний момент немає причин вводити обмеження, які ускладнювали б життя громадян

-  підкреслив глава уряду.

 Доповнення

Перед засіданням уряду Туск підтвердив, що повітряний простір Польщі порушили саме російські дрони.  "Сьогодні вночі повітряний простір Польщі був порушений великою кількістю російських безпілотників. Ті безпілотники, які становили  пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - написав він в соцмережі X.

Додамо

БПЛА в Польщі пошкодив житловий будинок у селищі Вирики Люблінського воєводства, повідомляв Polsat News. У будинку пошкоджено дах, пошкоджений  припаркований на території автомобіль.

Поліція повідомила, що перший пошкоджений безпілотник знайшли у селі Чоснув, у гміні Пулави Пулавського повіту Люблінського воєводства. Тривають пошуки місць можливих падінь БПЛА, громадян закликають не чіпати невідомі об'єкти.

Тетяна Краєвська

