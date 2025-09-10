«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нет оснований для паники после нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Поврежденный дрон упал на жилой дом в поселке Вырыки, повредив крышу и автомобиль.
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время экстренного заседания правительства в среду утром заявил, что пока нет оснований вводить ограничения для граждан из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА в ночь на 10 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на польское издание Onet.
Нет причин для паники, жизнь будет продолжаться в обычном режиме. Мы будем информировать граждан обо всех событиях, чтобы было понятно, что происходит в польском небе, на польской границе. На данный момент нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы жизнь граждан
Дополнение
Перед заседанием правительства Туск подтвердил, что воздушное пространство Польши нарушили именно российские дроны. "Сегодня ночью воздушное пространство Польши было нарушено большим количеством российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - написал он в соцсети X.
Добавим
БПЛА в Польше повредил жилой дом в поселке Вырыки Люблинского воеводства, сообщал Polsat News. В доме повреждена крыша, поврежден припаркованный на территории автомобиль.
Полиция сообщила, что первый поврежденный беспилотник нашли в селе Чоснув, в гмине Пулавы Пулавского повета Люблинского воеводства. Продолжаются поиски мест возможных падений БПЛА, граждан призывают не трогать неизвестные объекты.