«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время экстренного заседания правительства в среду утром заявил, что пока нет оснований вводить ограничения для граждан из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА в ночь на 10 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на польское издание Onet.

Нет причин для паники, жизнь будет продолжаться в обычном режиме. Мы будем информировать граждан обо всех событиях, чтобы было понятно, что происходит в польском небе, на польской границе. На данный момент нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы жизнь граждан