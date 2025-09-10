$41.250.03
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 1800 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 2598 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 33149 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 69098 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05 • 66326 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 72355 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33301 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 56935 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 99491 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности" 9 сентября, 22:51
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства. 9 сентября, 23:36
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положением 10 сентября, 00:14
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности" 10 сентября, 00:42
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты 03:12
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан 9 сентября, 19:32
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранника 9 сентября, 16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт 9 сентября, 15:59
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 72355 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию 9 сентября, 07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона 9 сентября, 07:10
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 99491 просмотра
Дональд Трамп
Дональд Туск
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Винницкая область
Житомирская область
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week 9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений? 8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков 8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде 8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном 7 сентября, 08:47
Шахед-136
Х-101
«Калибр» (семейство ракет)
Кх-59
9К720 Искандер

«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нет оснований для паники после нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Поврежденный дрон упал на жилой дом в поселке Вырыки, повредив крышу и автомобиль.

«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время экстренного заседания правительства в среду утром заявил, что пока нет оснований вводить ограничения для граждан из-за нарушения воздушного пространства российскими БПЛА в ночь на 10 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на польское издание Onet. 

Нет причин для паники, жизнь будет продолжаться в обычном режиме. Мы будем информировать граждан обо всех событиях, чтобы было понятно, что происходит в польском небе, на польской границе. На данный момент нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы жизнь граждан

-  подчеркнул глава правительства.

 Дополнение

Перед заседанием правительства Туск подтвердил, что воздушное пространство Польши нарушили именно российские дроны.  "Сегодня ночью воздушное пространство Польши было нарушено большим количеством российских беспилотников. Те беспилотники, которые представляли  прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - написал он в соцсети X.

Добавим

БПЛА в Польше повредил жилой дом в поселке Вырыки Люблинского воеводства, сообщал Polsat News. В доме повреждена крыша, поврежден  припаркованный на территории автомобиль.

Полиция сообщила, что первый поврежденный беспилотник нашли в селе Чоснув, в гмине Пулавы Пулавского повета Люблинского воеводства. Продолжаются поиски мест возможных падений БПЛА, граждан призывают не трогать неизвестные объекты.

Татьяна Краевская

НАТО
Дональд Туск
Польша