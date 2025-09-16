ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"
Главное управление разведки МО Украины показало «начинку» российского беспилотника и рассказало об иностранных деталях, которые в нем используются.
Главное управление разведки (ГУР) обнародовало "начинку" реактивного российского дрона "Герань-3" серии "У": 3D-модель, список модулей и перечень иностранных компонентов, используемых в этой "локализованной" версии. Описание появилось на сайте War&Sanctions, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в ГУР, "Герань-3" – это реактивный ударный дрон. По форме и корпусу он очень близок к иранскому Shahed-238, но россия называет его своей версией. ГУР выложил 3D-модель и список узлов этой модели.
В БПЛА "Герань-3" серии "У" используется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, благодаря которому беспилотник способен двигаться со скоростью от 300 до 370 км/ч; ориентировочная операционная дальность применения – до 1000 км
В ГУР объясняют: наивысшую скорость (до 370 км/ч) "Герань-3" набирает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения БПЛА-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.
По сообщению, блоки и модули внутри – похожи на бензиновые версии "Герань-2" серии "Ы": инерционно-навигационная система (SADRA), блок измерения давления (ADC), распределение мощности (PDU) и т.д. Чтобы противостоять РЭБ, применена помехозащищенная спутниковая навигация с адаптивной антенной решеткой (CRPA) "Комета-М12".
"В общей сложности из 45 идентифицированных иностранных компонентов – половина от американских производителей, восемь от китайских, семь швейцарских, три немецких, два британских и один от японского производителя", - указали в разведке.
На реактивные "Герани-3", по сообщению, ставят камеру и систему передачи видео, заимствованные из модели "Герань-2" серии "Ъ".
ГУР выложило такую информацию как часть серии публикаций "Средства поражения" на сайте War&Sanctions. Этот раздел содержит уже более пяти тысяч иностранных компонентов, идентифицированных в 177 образцах вооружения государства-агрессора россии и ее союзников.
Напомним
Ранее в ГУР уже заявляли, что в российских беспилотниках и ракетах обнаружено более 100 иностранных компонентов. Модернизация дронов "Герань-2" происходит при участии Ирана и с использованием компонентов из других стран.