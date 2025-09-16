$41.280.03
ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Головне управління розвідки МО України показало "начинку" російського безпілотника та розповіло про іноземні деталі, які у ньому використовуються.

ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"

Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило "начинку" реактивного російського дрона "Герань-3" серії "У": 3D-модель, список модулів і перелік іноземних компонентів, які використовуються в цій "локалізованій" версії. Опис з’явився на сайті War&Sanctions, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у ГУР, "Герань-3" – це реактивний ударний дрон. За формою і корпусом він дуже близький до іранського Shahed-238, але росія називає його своєю версією. ГУР виклав 3D-модель і список вузлів цієї моделі.

У БпЛА "ґєрань-3" серії "У" використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год; орієнтовна операційна дальність застосування – до 1000 км

- повідомили у ГУР.

У ГУР пояснюють: найвищу швидкість (до 370 км/год) у "Герань-3" набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.

За повідомленням, блоки й модулі всередині – схожі на бензинові версії "Герань-2" серії "Ы": інерційно-навігаційна система (SADRA), блок вимірювання тиску (ADC), розподіл потужності (PDU) тощо. Щоб протистояти РЕБ, застосовано завадозахищену супутникову навігацію з адаптивною антенною решіткою (CRPA) "Комета-M12".

Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі12.09.25, 16:02 • 19766 переглядiв

"Загалом із 45 ідентифікованих іноземних компонентів – половина від американських виробників, вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один від японського виробника", - вказали у розвідці.

На реактивні "Герані-3", за повідомленням, ставлять камеру й систему передачі відео, запозичені з моделі "Герань-2" серії "Ъ".

ГУР виклало таку інформацію, як частину серії публікацій "Засоби ураження" на сайті War&Sanctions. Цей розділ містить вже понад п’ять тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у 177 зразках озброєння держави-агресора росії та її союзників.

Нагадаємо

Раніше у ГУР вже заявляли, що в російських безпілотниках та ракетах виявлено понад 100 іноземних компонентів. Модернізація дронів "Герань-2" відбувається за участі Ірану та з використанням компонентів з інших країн.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Швейцарія
Шахед-136
Велика Британія
Німеччина
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран