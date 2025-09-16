ГУР розкрило іноземні деталі та "начинку" російського дрона "Герань-3"
Київ • УНН
Головне управління розвідки МО України показало "начинку" російського безпілотника та розповіло про іноземні деталі, які у ньому використовуються.
Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило "начинку" реактивного російського дрона "Герань-3" серії "У": 3D-модель, список модулів і перелік іноземних компонентів, які використовуються в цій "локалізованій" версії. Опис з’явився на сайті War&Sanctions, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у ГУР, "Герань-3" – це реактивний ударний дрон. За формою і корпусом він дуже близький до іранського Shahed-238, але росія називає його своєю версією. ГУР виклав 3D-модель і список вузлів цієї моделі.
У БпЛА "ґєрань-3" серії "У" використовується китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, завдяки якому безпілотник здатен рухатися зі швидкістю від 300 до 370 км/год; орієнтовна операційна дальність застосування – до 1000 км
У ГУР пояснюють: найвищу швидкість (до 370 км/год) у "Герань-3" набирає переважно в зонах дії українських засобів ППО та РЕБ, у зонах застосування БпЛА-перехоплювачів та на термінальних етапах польоту при зниженні на ціль.
За повідомленням, блоки й модулі всередині – схожі на бензинові версії "Герань-2" серії "Ы": інерційно-навігаційна система (SADRA), блок вимірювання тиску (ADC), розподіл потужності (PDU) тощо. Щоб протистояти РЕБ, застосовано завадозахищену супутникову навігацію з адаптивною антенною решіткою (CRPA) "Комета-M12".
"Загалом із 45 ідентифікованих іноземних компонентів – половина від американських виробників, вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один від японського виробника", - вказали у розвідці.
На реактивні "Герані-3", за повідомленням, ставлять камеру й систему передачі відео, запозичені з моделі "Герань-2" серії "Ъ".
ГУР виклало таку інформацію, як частину серії публікацій "Засоби ураження" на сайті War&Sanctions. Цей розділ містить вже понад п’ять тисяч іноземних компонентів, ідентифікованих у 177 зразках озброєння держави-агресора росії та її союзників.
Нагадаємо
Раніше у ГУР вже заявляли, що в російських безпілотниках та ракетах виявлено понад 100 іноземних компонентів. Модернізація дронів "Герань-2" відбувається за участі Ірану та з використанням компонентів з інших країн.