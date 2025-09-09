росія модернізує дрони "герань-2" з використанням іноземних компонентів, яких виявлено понад 100 - ГУР
Київ • УНН
ГУР виявило понад 100 іноземних компонентів у російських ракетах та безпілотниках. Модернізація дронів "герань-2" відбувається за участі Ірану та з використанням компонентів з інших країн.
росія продовжує модернізувати дрони "герань-2" (Shahed-136) за участі Ірану. Але у низці видів російських дронів і ракет ідентифіковано компоненти не тільки Тегерану, але й з інших куточків світу.
Передає УНН із посиланням ГУР МО України.
Деталі
Головне управління розвідки Міністерства оборони України виявило, що рф використовує понад 100 іноземних компонентів для виготовлення ракет та дронів. Наразі оновлено реєстр іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у ракетах та БпЛА країни-окупанта.
Основні деталі:
- рф продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА “гєрань-2” (shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану;
- зафіксовано використання таких БпЛА з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва;
- зафіксовано shahed серії MS (раніше ГУР повідомляло про нього), вірогідно, іранського виробництва. В БпЛА використовувався міні-комп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Відповідні комп’ютери рф також застосовує в ударному БпЛА V2U.
- на нові “шахеди” рф також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття;
Щодо участі інших країн:
Для ініціації підриву у вищевказаних нових shahed зс рф, використовуються контактні датчики цілі. В окремих БпЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі.
В даному випадку було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare.
Нагадаємо
Попри тривалу підтримку України з боку Заходу, у російському озброєнні все ще фіксують компоненти іноземного виробництва, а компанії можуть навіть і не знати, що постачають компоненти рф, - заявляв у червні 2025 року представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.