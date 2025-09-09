росія модернізує дрони "герань-2" з використанням іноземних компонентів, яких виявлено понад 100 - ГУР

$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 27321 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
07:10 • 40397 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 37020 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 24010 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
8 вересня, 21:35 • 22400 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
8 вересня, 17:31 • 24466 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59
8 вересня, 16:59 • 37005 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42
8 вересня, 15:42 • 50440 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50
8 вересня, 12:50 • 28671 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30
8 вересня, 12:30 • 49781 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура
9 вересня, 01:55
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС
9 вересня, 02:16
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції
9 вересня, 03:49
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
07:22
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
07:45
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
07:22
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:10
Ексклюзив
07:10 • 40397 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
Ексклюзив
07:01
Ексклюзив
07:01 • 37020 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 15:42
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
8 вересня, 13:06
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
8 вересня, 06:53
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47
росія модернізує дрони "герань-2" з використанням іноземних компонентів, яких виявлено понад 100 - ГУР

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 176 перегляди

ГУР виявило понад 100 іноземних компонентів у російських ракетах та безпілотниках. Модернізація дронів "герань-2" відбувається за участі Ірану та з використанням компонентів з інших країн.

росія модернізує дрони "герань-2" з використанням іноземних компонентів, яких виявлено понад 100 - ГУР

росія продовжує модернізувати дрони "герань-2" (Shahed-136) за участі Ірану. Але у низці видів російських дронів і ракет ідентифіковано компоненти не тільки Тегерану, але й з інших куточків світу.

Передає УНН із посиланням ГУР МО України.

Деталі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України виявило, що рф використовує понад 100 іноземних компонентів для виготовлення ракет та дронів. Наразі оновлено реєстр іноземних компонентів, ідентифікованих експертами українських науково-дослідних установ у ракетах та БпЛА країни-окупанта.

Основні деталі:

  • рф продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА “гєрань-2” (shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану;
    • зафіксовано використання таких БпЛА з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва;
      • зафіксовано shahed серії MS (раніше ГУР повідомляло про нього), вірогідно, іранського виробництва. В БпЛА використовувався міні-комп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Відповідні комп’ютери рф також застосовує в ударному БпЛА V2U.
        • на нові “шахеди” рф також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття;

          Щодо участі інших країн:

          Для ініціації підриву у вищевказаних нових shahed зс рф, використовуються контактні датчики цілі. В окремих БпЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі.

          В даному випадку було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare.

          - наголошується у звіті ГУР.

          Нагадаємо

          Попри тривалу підтримку України з боку Заходу, у російському озброєнні все ще фіксують компоненти іноземного виробництва, а компанії можуть навіть і не знати, що постачають компоненти рф, - заявляв у червні 2025 року представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

          Ігор Тележніков

          Війна в УкраїніТехнології
          Головне управління розвідки Міністерства оборони України
          Шахед-136
          Південно-Африканська Республіка
          Іран