Россия модернизирует дроны "Герань-2" с использованием иностранных компонентов, которых обнаружено более 100 - ГУР
Киев • УНН
ГУР обнаружило более 100 иностранных компонентов в российских ракетах и беспилотниках. Модернизация дронов "Герань-2" происходит при участии Ирана и с использованием компонентов из других стран.
Россия продолжает модернизировать дроны «Герань-2» (Shahed-136) при участии Ирана. Но в ряде видов российских дронов и ракет идентифицированы компоненты не только Тегерана, но и из других уголков мира.
Передает УНН со ссылкой на ГУР МО Украины.
Детали
Главное управление разведки Министерства обороны Украины выявило, что РФ использует более 100 иностранных компонентов для изготовления ракет и дронов. В настоящее время обновлен реестр иностранных компонентов, идентифицированных экспертами украинских научно-исследовательских учреждений в ракетах и БПЛА страны-оккупанта.
Основные детали:
- РФ продолжает модернизировать свои основные средства поражения, в частности БПЛА «Герань-2» (Shahed-136). В отдельных случаях модернизация происходит при участии Ирана;
- зафиксировано использование таких БПЛА с термобарической боевой частью иранского производства;
- зафиксирован Shahed серии MS (ранее ГУР сообщало о нем), вероятно, иранского производства. В БПЛА использовался мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео. Соответствующие компьютеры РФ также применяет в ударном БПЛА V2U.
- на новые «шахеды» РФ также устанавливает боевые части собственного производства с кумулятивным ударным ядром для пробития защищенного укрытия;
Относительно участия других стран:
Для инициации подрыва в вышеуказанных новых Shahed ВС РФ используются контактные датчики цели. В отдельных БПЛА было зафиксировано использование боевых частей с элементами поражения в виде металлических шаров и возможностью бесконтактного подрыва по сигналам от оптического датчика (лазерный дальномер, лидар) на определенном расстоянии до цели.
В данном случае был применен лазерный дальномер SF20 южноафриканской компании LightWare.
Напомним
Несмотря на длительную поддержку Украины со стороны Запада, в российском вооружении все еще фиксируют компоненты иностранного производства, а компании могут даже и не знать, что поставляют компоненты РФ, - заявлял в июне 2025 года представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.