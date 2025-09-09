Россия модернизирует дроны "Герань-2" с использованием иностранных компонентов, которых обнаружено более 100 - ГУР

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 27299 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 40341 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 36973 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 23980 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 22368 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 24448 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 36991 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 50421 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28668 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 49774 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
43%
753мм
Популярные новости
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура9 сентября, 01:55 • 26509 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС9 сентября, 02:16 • 23157 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 4528 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 22628 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15835 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 22640 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 40329 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 36961 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 50417 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 42252 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Харьков
Одесса
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15844 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 25824 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 25031 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 93911 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 51318 просмотра
Актуальное
Financial Times
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства
MIM-104 Patriot

Россия модернизирует дроны "Герань-2" с использованием иностранных компонентов, которых обнаружено более 100 - ГУР

Киев • УНН

 • 120 просмотра

ГУР обнаружило более 100 иностранных компонентов в российских ракетах и беспилотниках. Модернизация дронов "Герань-2" происходит при участии Ирана и с использованием компонентов из других стран.

Россия модернизирует дроны "Герань-2" с использованием иностранных компонентов, которых обнаружено более 100 - ГУР

Россия продолжает модернизировать дроны «Герань-2» (Shahed-136) при участии Ирана. Но в ряде видов российских дронов и ракет идентифицированы компоненты не только Тегерана, но и из других уголков мира.

Передает УНН со ссылкой на ГУР МО Украины.

Детали

Главное управление разведки Министерства обороны Украины выявило, что РФ использует более 100 иностранных компонентов для изготовления ракет и дронов. В настоящее время обновлен реестр иностранных компонентов, идентифицированных экспертами украинских научно-исследовательских учреждений в ракетах и БПЛА страны-оккупанта.

Основные детали:

  • РФ продолжает модернизировать свои основные средства поражения, в частности БПЛА «Герань-2» (Shahed-136). В отдельных случаях модернизация происходит при участии Ирана;
    • зафиксировано использование таких БПЛА с термобарической боевой частью иранского производства;
      • зафиксирован Shahed серии MS (ранее ГУР сообщало о нем), вероятно, иранского производства. В БПЛА использовался мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео. Соответствующие компьютеры РФ также применяет в ударном БПЛА V2U.
        • на новые «шахеды» РФ также устанавливает боевые части собственного производства с кумулятивным ударным ядром для пробития защищенного укрытия;

          Относительно участия других стран:

          Для инициации подрыва в вышеуказанных новых Shahed ВС РФ используются контактные датчики цели. В отдельных БПЛА было зафиксировано использование боевых частей с элементами поражения в виде металлических шаров и возможностью бесконтактного подрыва по сигналам от оптического датчика (лазерный дальномер, лидар) на определенном расстоянии до цели.

          В данном случае был применен лазерный дальномер SF20 южноафриканской компании LightWare.

          - отмечается в отчете ГУР.

          Напомним

          Несмотря на длительную поддержку Украины со стороны Запада, в российском вооружении все еще фиксируют компоненты иностранного производства, а компании могут даже и не знать, что поставляют компоненты РФ, - заявлял в июне 2025 года представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

          Игорь Тележников

          Война в УкраинеТехнологии
          Главное управление разведки Украины
          Шахед-136
          Южная Африка
          Иран