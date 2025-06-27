ГУР про компоненти в зброї рф: співпраця Заходу є ключовою для припинення постачань
Київ • УНН
російське озброєння містить іноземні компоненти. ГУР закликає до співпраці урядів, бізнесу та спецслужб для вирішення цієї проблеми.
Попри тривалу підтримку України з боку Заходу, у російському озброєнні все ще фіксують компоненти іноземного виробництва, а компанії можуть навіть і не знати, що постачають компоненти рф. Для подолання цієї проблеми необхідна чітка співпраця урядів, бізнесу та спецслужб. Про це заявив журналістам представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає УНН.
Деталі
Санкція - це перешкоди, це бар'єр для ворога, але це не кам'яний мур. Це можна порівняти із роботою українських РЕБ і російських БпЛА. Наші фахівці постійно вдосконалюють РЕБ, щоб він збивав БпЛА і не давав здійснювати ураження, а ворог постійно вдосконалює власні безпілотні системи. І це постійний процес, і санкції так само потребують постійного контролю, постійного розширення, постійного вдосконалення і, звичайно, контролю над реалізацією дотримання
Він зазначив, що попри понад три роки повномасштабного вторгнення, досі спостерігається велика кількість іноземних компонентів, в тому числі і західних країн, серед них країни, які щиро підтримують Україну, але тим не менше, є окремі фірми, окремі компоненти, які досі представлені в російському озброєнні.
Так не повинно бути. Як часто практикують справжні шахраї і крадії, а росіяни злочинці широкого профілю і крадіжка також їхній спектр, як і контрабанда, інші моменти, то безумовно збивають маркування (на озброєнні - ред.), щоби видавати умовний "шахед" за умовну "герань", хоча справжні фахівці і весь вільний світ чудово розуміє, що і де вироблено. Що стосується іранських компонентів, з самого початку, коли було постачання, це, власне, іранське виробництво, але сьогодні росія розширює виробництво і на власній території
За його словами, для протидії виробленню російських "шахедів", важливо продовжувати та посилювати оборонну допомогу Україні.
Тобто мова йде про захист, і про уникнення, і за запобігання воєнним злочинам з боку росіян. І разом з такою допомогою і розширенням коаліції ця робота ведеться. Це безумовно санкції, санкції, і ще раз санкції. І не можна з одного боку поговорити про підтримку України, а з іншого боку не посилювати санкційну політику або не контролювати виконання вже прийнятих санкційних пакетів. Це комплексна робота. Україна з партнерами таку роботу проводить
Окрім того, він наголошує, що деякі виробники товарів можуть і не знати про те, що вони продають компоненти росії.
Різні випадки цивільного призначення, подвійного призначення, фірми прокладки використовуються в треті. Тобто так можуть бути і випадки, коли той чи інший виробник продає начебто неочевидному покупцеві, який напряму не пов'язаний з державою-агресором, але зрештою ми виявляємо ці компоненти. Саме тому і повинна спільна бути командна робота України з партнерами і не тільки міжнародними урядами, але й приватними виробниками для запобігання таких проявів і перерізання подібних ланцюжків постачання
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