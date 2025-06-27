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ГУР про компоненти в зброї рф: співпраця Заходу є ключовою для припинення постачань

Київ • УНН

 • 868 перегляди

російське озброєння містить іноземні компоненти. ГУР закликає до співпраці урядів, бізнесу та спецслужб для вирішення цієї проблеми.

ГУР про компоненти в зброї рф: співпраця Заходу є ключовою для припинення постачань

Попри тривалу підтримку України з боку Заходу, у російському озброєнні все ще фіксують компоненти іноземного виробництва, а компанії можуть навіть і не знати, що постачають компоненти рф. Для подолання цієї проблеми необхідна чітка співпраця урядів, бізнесу та спецслужб. Про це заявив журналістам представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає УНН.

Деталі

Санкція - це перешкоди, це бар'єр для ворога, але це не кам'яний мур. Це можна порівняти із роботою українських РЕБ і російських БпЛА. Наші фахівці постійно вдосконалюють РЕБ, щоб він збивав БпЛА і не давав здійснювати ураження, а ворог постійно вдосконалює власні безпілотні системи. І це постійний процес, і санкції так само потребують постійного контролю, постійного розширення, постійного вдосконалення і, звичайно, контролю над реалізацією дотримання

- сказав Юсов.

Він зазначив, що попри понад три роки повномасштабного вторгнення, досі спостерігається велика кількість іноземних компонентів, в тому числі і західних країн, серед них країни, які щиро підтримують Україну, але тим не менше, є окремі фірми, окремі компоненти, які досі представлені в російському озброєнні.

Так не повинно бути. Як часто практикують справжні шахраї і крадії, а росіяни злочинці широкого профілю і крадіжка також їхній спектр, як і контрабанда, інші моменти, то безумовно збивають маркування (на озброєнні - ред.), щоби видавати умовний "шахед" за умовну "герань", хоча справжні фахівці і весь вільний світ чудово розуміє, що і де вироблено. Що стосується іранських компонентів, з самого початку, коли було постачання, це, власне, іранське виробництво, але сьогодні росія розширює виробництво і на власній території

- наголосив Юсов.

За його словами, для протидії виробленню російських "шахедів", важливо продовжувати та посилювати оборонну допомогу Україні.

Тобто мова йде про захист, і про уникнення, і за запобігання воєнним злочинам з боку росіян. І разом з такою допомогою і розширенням коаліції ця робота ведеться. Це безумовно санкції, санкції, і ще раз санкції. І не можна з одного боку поговорити про підтримку України, а з іншого боку не посилювати санкційну політику або не контролювати виконання вже прийнятих санкційних пакетів. Це комплексна робота. Україна з партнерами таку роботу проводить

- зазначив представник ГУР.

Окрім того, він наголошує, що деякі виробники товарів можуть і не знати про те, що вони продають компоненти росії.

Різні випадки цивільного призначення, подвійного призначення, фірми прокладки використовуються в треті. Тобто так можуть бути і випадки, коли той чи інший виробник продає начебто неочевидному покупцеві, який напряму не пов'язаний з державою-агресором, але зрештою ми виявляємо ці компоненти. Саме тому і повинна спільна бути командна робота України з партнерами і не тільки міжнародними урядами, але й приватними виробниками для запобігання таких проявів і перерізання подібних ланцюжків постачання

- резюмував Юсов.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions опублікувало електронну компонентну базу та 3D-модель зі схематичним розташуванням складових ударного БПЛА Shahed-136 нової серії MS.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Шахед-136
Україна
Tesla
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