ГУР о компонентах в оружии рф: сотрудничество Запада является ключевым для прекращения поставок
Киев • УНН
российское вооружение содержит иностранные компоненты. ГУР призывает к сотрудничеству правительства, бизнес и спецслужбы для решения этой проблемы.
Несмотря на длительную поддержку Украины со стороны Запада, в российском вооружении все еще фиксируются компоненты иностранного производства, а компании могут даже не знать, что поставляют компоненты рф. Для преодоления этой проблемы необходимо четкое сотрудничество правительств, бизнеса и спецслужб. Об этом заявил журналистам представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает УНН.
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Санкция – это преграды, это барьер для врага, но это не каменная стена. Это можно сравнить с работой украинских РЭБ и российских БпЛА. Наши специалисты постоянно совершенствуют РЭБ, чтобы он сбивал БпЛА и не давал осуществлять поражения, а враг постоянно совершенствует собственные беспилотные системы. И это постоянный процесс, и санкции так же требуют постоянного контроля, постоянного расширения, постоянного совершенствования и, конечно, контроля над реализацией соблюдения
Он отметил, что несмотря на более чем три года полномасштабного вторжения, до сих пор наблюдается большое количество иностранных компонентов, в том числе и западных стран, среди них страны, которые искренне поддерживают Украину, но тем не менее, есть отдельные фирмы, отдельные компоненты, которые до сих пор представлены в российском вооружении.
Так не должно быть. Как часто практикуют настоящие мошенники и воры, а россияне преступники широкого профиля и кража также их спектр, как и контрабанда, другие моменты, то безусловно сбивают маркировку (на вооружении - ред.), чтобы выдавать условный "шахед" за условную "герань", хотя настоящие специалисты и весь свободный мир прекрасно понимает, что и где произведено. Что касается иранских компонентов, с самого начала, когда была поставка, это, собственно, иранское производство, но сегодня россия расширяет производство и на собственной территории
По его словам, для противодействия производству российских "шахедов" важно продолжать и усиливать оборонную помощь Украине.
То есть речь идет о защите, и об избегании, и о предотвращении военных преступлений со стороны россиян. И вместе с такой помощью и расширением коалиции эта работа ведется. Это безусловно санкции, санкции, и еще раз санкции. И нельзя с одной стороны поговорить о поддержке Украины, а с другой стороны не усиливать санкционную политику или не контролировать выполнение уже принятых санкционных пакетов. Это комплексная работа. Украина с партнерами такую работу проводит
Кроме того, он отмечает, что некоторые производители товаров могут и не знать о том, что они продают компоненты россии.
Различные случаи гражданского назначения, двойного назначения, фирмы-прокладки используются в третьих. То есть так могут быть и случаи, когда тот или иной производитель продает якобы неочевидному покупателю, который напрямую не связан с государством-агрессором, но в конечном итоге мы выявляем эти компоненты. Именно поэтому и должна быть совместная командная работа Украины с партнерами и не только международными правительствами, но и частными производителями для предотвращения таких проявлений и перерезания подобных цепочек поставок
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions опубликовало электронную компонентную базу и 3D-модель со схематическим расположением составляющих ударного БПЛА Shahed-136 новой серии MS.