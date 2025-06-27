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ГУР о компонентах в оружии рф: сотрудничество Запада является ключевым для прекращения поставок

Киев • УНН

 • 672 просмотра

российское вооружение содержит иностранные компоненты. ГУР призывает к сотрудничеству правительства, бизнес и спецслужбы для решения этой проблемы.

ГУР о компонентах в оружии рф: сотрудничество Запада является ключевым для прекращения поставок

Несмотря на длительную поддержку Украины со стороны Запада, в российском вооружении все еще фиксируются компоненты иностранного производства, а компании могут даже не знать, что поставляют компоненты рф. Для преодоления этой проблемы необходимо четкое сотрудничество правительств, бизнеса и спецслужб. Об этом заявил журналистам представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, передает УНН.

Подробности

Санкция – это преграды, это барьер для врага, но это не каменная стена. Это можно сравнить с работой украинских РЭБ и российских БпЛА. Наши специалисты постоянно совершенствуют РЭБ, чтобы он сбивал БпЛА и не давал осуществлять поражения, а враг постоянно совершенствует собственные беспилотные системы. И это постоянный процесс, и санкции так же требуют постоянного контроля, постоянного расширения, постоянного совершенствования и, конечно, контроля над реализацией соблюдения

- сказал Юсов.

Он отметил, что несмотря на более чем три года полномасштабного вторжения, до сих пор наблюдается большое количество иностранных компонентов, в том числе и западных стран, среди них страны, которые искренне поддерживают Украину, но тем не менее, есть отдельные фирмы, отдельные компоненты, которые до сих пор представлены в российском вооружении.

Так не должно быть. Как часто практикуют настоящие мошенники и воры, а россияне преступники широкого профиля и кража также их спектр, как и контрабанда, другие моменты, то безусловно сбивают маркировку (на вооружении - ред.), чтобы выдавать условный "шахед" за условную "герань", хотя настоящие специалисты и весь свободный мир прекрасно понимает, что и где произведено. Что касается иранских компонентов, с самого начала, когда была поставка, это, собственно, иранское производство, но сегодня россия расширяет производство и на собственной территории

- подчеркнул Юсов.

По его словам, для противодействия производству российских "шахедов" важно продолжать и усиливать оборонную помощь Украине.

То есть речь идет о защите, и об избегании, и о предотвращении военных преступлений со стороны россиян. И вместе с такой помощью и расширением коалиции эта работа ведется. Это безусловно санкции, санкции, и еще раз санкции. И нельзя с одной стороны поговорить о поддержке Украины, а с другой стороны не усиливать санкционную политику или не контролировать выполнение уже принятых санкционных пакетов. Это комплексная работа. Украина с партнерами такую работу проводит

- отметил представитель ГУР.

Кроме того, он отмечает, что некоторые производители товаров могут и не знать о том, что они продают компоненты россии.

Различные случаи гражданского назначения, двойного назначения, фирмы-прокладки используются в третьих. То есть так могут быть и случаи, когда тот или иной производитель продает якобы неочевидному покупателю, который напрямую не связан с государством-агрессором, но в конечном итоге мы выявляем эти компоненты. Именно поэтому и должна быть совместная командная работа Украины с партнерами и не только международными правительствами, но и частными производителями для предотвращения таких проявлений и перерезания подобных цепочек поставок

- резюмировал Юсов.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions опубликовало электронную компонентную базу и 3D-модель со схематическим расположением составляющих ударного БПЛА Shahed-136 новой серии MS.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоНовости Мира
Главное управление разведки Украины
Шахед-136
Украина
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