Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі

Ексклюзив
11:55 • 9826 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 11382 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 12781 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 21461 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 15148 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15399 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38454 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 39878 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 52837 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 85283 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
В Україні запустили найбільшу Східноєвропейську систему накопичення енергії12 вересня, 03:30 • 10733 перегляди
Сенатори США представили законопроєкт, який визнає рф та білорусь спонсорами тероризму12 вересня, 03:55 • 10715 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо12 вересня, 03:57 • 15578 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб12 вересня, 04:42 • 29721 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 9178 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 9844 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 9194 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 21467 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 85287 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 58596 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вільям, принц Уельський
Кір Стармер
Кетрін, принцеса Уельська
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Івано-Франківська область
Італія
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 29962 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 76680 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 39636 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 45772 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 111011 перегляди
The New York Times
Fox News
Шахед-136
ChatGPT
Лікарські засоби

Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі

Київ • УНН

 • 54 перегляди

В Україні розгорнута комплексна система боротьби з БПЛА, що включає РЕБ. Місцеві громади також залучені до протидії дронам.

Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі

російські дрони - це реальна загроза для всіх. У державі розгорнута та функціонує комплексна система боротьби з БПЛА противника, однією зі складових якої - є РЕБ. Тому потрібно готуватися до того, що вся Україна буде боротися з БПЛА. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.

Деталі

російські дрони - це реальна загроза для всіх. У державі розгорнута та функціонує комплексна система боротьби з БПЛА противника, однією зі складових якої - є РЕБ. Тому потрібно готуватися до того, що вся Україна буде боротися з БПЛА. В нас до речі деякі місцеві громади залучені до виконання заходів щодо боротьби з БПЛА. Ми рухаємося до цього. Дрони - це реальна загроза вже для всіх

- заявило джерело.

Також співрозмовник зазначив, що військові працюють над тим, щоб створювати засоби, які підлаштовуються під постійну зміну сигналів БПЛА противника.

росія модернізує дрони "герань-2" з використанням іноземних компонентів, яких виявлено понад 100 - ГУР09.09.25, 14:17 • 3336 переглядiв

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, проте вже готується цьому протидія, зокрема розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.

росія атакувала Україну 7 вересня, використовуючи понад 800 дронів, включаючи 400 "Шахедів", а також ракети та балістику. Українські сили ППО збили понад 150 цілей, але зафіксовано влучання та руйнування в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Кременчуці та Одесі.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніТехнології
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Кривий Ріг
Кременчук
Запоріжжя
Одеса
Київ