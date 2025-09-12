Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі

російські дрони - це реальна загроза для всіх. У державі розгорнута та функціонує комплексна система боротьби з БПЛА противника, однією зі складових якої - є РЕБ. Тому потрібно готуватися до того, що вся Україна буде боротися з БПЛА. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.

російські дрони - це реальна загроза для всіх. У державі розгорнута та функціонує комплексна система боротьби з БПЛА противника, однією зі складових якої - є РЕБ. Тому потрібно готуватися до того, що вся Україна буде боротися з БПЛА. В нас до речі деякі місцеві громади залучені до виконання заходів щодо боротьби з БПЛА. Ми рухаємося до цього. Дрони - це реальна загроза вже для всіх