Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі
Київ • УНН
В Україні розгорнута комплексна система боротьби з БПЛА, що включає РЕБ. Місцеві громади також залучені до протидії дронам.
Деталі
російські дрони - це реальна загроза для всіх. У державі розгорнута та функціонує комплексна система боротьби з БПЛА противника, однією зі складових якої - є РЕБ. Тому потрібно готуватися до того, що вся Україна буде боротися з БПЛА. В нас до речі деякі місцеві громади залучені до виконання заходів щодо боротьби з БПЛА. Ми рухаємося до цього. Дрони - це реальна загроза вже для всіх
Також співрозмовник зазначив, що військові працюють над тим, щоб створювати засоби, які підлаштовуються під постійну зміну сигналів БПЛА противника.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по Україні, проте вже готується цьому протидія, зокрема розвиток напрямку дронів-перехоплювачів.
росія атакувала Україну 7 вересня, використовуючи понад 800 дронів, включаючи 400 "Шахедів", а також ракети та балістику. Українські сили ППО збили понад 150 цілей, але зафіксовано влучання та руйнування в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Кременчуці та Одесі.