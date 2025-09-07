$41.350.00
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 17600 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 31947 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 50736 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 66009 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 97405 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 81008 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 52361 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 56333 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 77536 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
Ексклюзив
Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками - Зеленський

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Росія атакувала Україну 7 вересня, використовуючи понад 800 дронів, включаючи 400 "Шахедів", а також ракети та балістику. Українські сили ППО збили понад 150 цілей, але зафіксовано влучання та руйнування в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Кременчуці та Одесі.

Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками - Зеленський

Під час масованого удару по Україні у ніч проти 7 вересня росія використала більше 400 "Шахедів" і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі. Про  це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні передає УНН.

За одну минулу ніч було більше 400 "Шахедів", загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовуються для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, в тому числі балістика, значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат. Є результати по дронах-перехоплювачах: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники – всім дякую

- сказав Глава держави.

Президент України також підсумував, що за добу росіяни обстрілювали Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя.

У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 3 загиблих, серед них дитина, десятки постраждалих.

Також армія рф цієї ночі атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств.   

Крім того, вночі 7 вересня росія обстріляла Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.

Цієї ночі зазнав ворожої атаки й Кременчук. Там пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання.

В Одесі внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.

Віта Зеленецька

