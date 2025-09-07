Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками - Зеленський

Під час масованого удару по Україні у ніч проти 7 вересня росія використала більше 400 "Шахедів" і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні передає УНН.

За одну минулу ніч було більше 400 "Шахедів", загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовуються для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, в тому числі балістика, значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат. Є результати по дронах-перехоплювачах: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники – всім дякую