Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками - Зеленський
Київ • УНН
Росія атакувала Україну 7 вересня, використовуючи понад 800 дронів, включаючи 400 "Шахедів", а також ракети та балістику. Українські сили ППО збили понад 150 цілей, але зафіксовано влучання та руйнування в Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Кременчуці та Одесі.
Під час масованого удару по Україні у ніч проти 7 вересня росія використала більше 400 "Шахедів" і майже стільки ж дронів-імітаторів, загалом понад 150 цілей збили українські дрони-перехоплювачі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні передає УНН.
За одну минулу ніч було більше 400 "Шахедів", загальна кількість дронів у тому ударі була 810. Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовуються для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, в тому числі балістика, значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат. Є результати по дронах-перехоплювачах: за цю ніч більш ніж півтори сотні перехоплень. Також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники – всім дякую
Президент України також підсумував, що за добу росіяни обстрілювали Київ, Суми, Кременчук, Одесу, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя.
У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 3 загиблих, серед них дитина, десятки постраждалих.
Також армія рф цієї ночі атакувала Запоріжжя, пошкодивши приміщення цеху одного з підприємств.
Крім того, вночі 7 вересня росія обстріляла Кривий Ріг дронами та ракетами. Зафіксовано влучання в транспортну та міську інфраструктуру, а також приватний сектор.
Цієї ночі зазнав ворожої атаки й Кременчук. Там пролунали десятки вибухів. Частина міста залишилася без електропостачання.
В Одесі внаслідок нічної атаки російських БпЛА пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях.
