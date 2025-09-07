Во время ночной атаки почти половина дронов были приманками - Зеленский
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 7 сентября, используя более 800 дронов, включая 400 "Шахедов", а также ракеты и баллистику. Украинские силы ПВО сбили более 150 целей, но зафиксированы попадания и разрушения в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Кременчуге и Одессе.
Во время массированного удара по Украине в ночь на 7 сентября Россия использовала более 400 "Шахедов" и почти столько же дронов-имитаторов, в общей сложности более 150 целей сбили украинские дроны-перехватчики. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.
За одну прошедшую ночь было более 400 "Шахедов", общее количество дронов в том ударе было 810. То есть почти половина – это дроны, которые россияне используют для усложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО. Также были ракеты, в том числе баллистика, значительную часть нашим воинам удалось сбить, и это весомый результат. Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики – всем спасибо
Президент Украины также подытожил, что за сутки россияне обстреливали Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог, Запорожье.
В Киеве еще могут быть тела под завалами, продолжаются работы, отметил президент.
Напомним
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 3 погибших, среди них ребенок, десятки пострадавших.
Также армия РФ этой ночью атаковала Запорожье, повредив помещение цеха одного из предприятий.
Кроме того, ночью 7 сентября Россия обстреляла Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.
Этой ночью подвергся вражеской атаке и Кременчуг. Там прозвучали десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения.
В Одессе в результате ночной атаки российских БпЛА повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. В городе возникло несколько пожаров, в частности в многоэтажных зданиях.
