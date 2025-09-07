Во время ночной атаки почти половина дронов были приманками - Зеленский

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 3726 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 17697 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 32024 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 50812 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 66066 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 97483 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 81078 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52373 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56349 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77576 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.7м/с
60%
755мм
Популярные новости
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 13183 просмотра
Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто7 сентября, 09:19 • 8796 просмотра
В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовалоPhoto7 сентября, 09:40 • 4788 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление14:10 • 6016 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы14:53 • 11153 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 97483 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 81078 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77576 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 56509 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 78696 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 13220 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 19581 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 52235 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 107355 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 49303 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Во время ночной атаки почти половина дронов были приманками - Зеленский

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Россия атаковала Украину 7 сентября, используя более 800 дронов, включая 400 "Шахедов", а также ракеты и баллистику. Украинские силы ПВО сбили более 150 целей, но зафиксированы попадания и разрушения в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Кременчуге и Одессе.

Во время ночной атаки почти половина дронов были приманками - Зеленский

Во время массированного удара по Украине в ночь на 7 сентября Россия использовала более 400 "Шахедов" и почти столько же дронов-имитаторов, в общей сложности более 150 целей сбили украинские дроны-перехватчики. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.

За одну прошедшую ночь было более 400 "Шахедов", общее количество дронов в том ударе было 810. То есть почти половина – это дроны, которые россияне используют для усложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО. Также были ракеты, в том числе баллистика, значительную часть нашим воинам удалось сбить, и это весомый результат. Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики – всем спасибо

- сказал Глава государства.

Президент Украины также подытожил, что за сутки россияне обстреливали Киев, Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог, Запорожье.

В Киеве еще могут быть тела под завалами, продолжаются работы, отметил президент.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 3 погибших, среди них ребенок, десятки пострадавших.

Также армия РФ этой ночью атаковала Запорожье, повредив помещение цеха одного из предприятий.

Кроме того, ночью 7 сентября Россия обстреляла Кривой Рог дронами и ракетами. Зафиксированы попадания в транспортную и городскую инфраструктуру, а также частный сектор.

Этой ночью подвергся вражеской атаке и Кременчуг. Там прозвучали десятки взрывов. Часть города осталась без электроснабжения.

В Одессе в результате ночной атаки российских БпЛА повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома. В городе возникло несколько пожаров, в частности в многоэтажных зданиях.

Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб07.09.25, 08:34 • 17701 просмотр

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Днепр
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Запорожье
Одесса
Сумы
Киев