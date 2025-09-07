Во время ночной атаки почти половина дронов были приманками - Зеленский

Во время массированного удара по Украине в ночь на 7 сентября Россия использовала более 400 "Шахедов" и почти столько же дронов-имитаторов, в общей сложности более 150 целей сбили украинские дроны-перехватчики. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает УНН.

За одну прошедшую ночь было более 400 "Шахедов", общее количество дронов в том ударе было 810. То есть почти половина – это дроны, которые россияне используют для усложнения воздушной обстановки и перегрузки ПВО. Также были ракеты, в том числе баллистика, значительную часть нашим воинам удалось сбить, и это весомый результат. Есть результаты по дронам-перехватчикам: за эту ночь более полутора сотен перехватов. Также хорошо показали себя подразделения РЭБ, армейская авиация, мобильные огневые группы, истребители Воздушных сил, зенитчики – всем спасибо