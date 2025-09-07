$41.350.00
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Украинская ПВО сбила 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки. Зафиксированы попадания на 37 локациях и падение обломков на 8.

Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб

Всего в эту ночь радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения. Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

В украинском Генштабе сообщили, сколько было сбито дронов и ракет:

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель:

- передает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
  • 747 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
    • 4 крылатые ракеты Искандер-К.

      В ведомстве отметили, что в целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения:

      • 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ.;
        • Гвардейское, Чауда – ТОТ Крыма; - 9 крылатых ракет Искандер-К из Курской обл. – РФ.;
          • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма.

            Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины еще несколько вражеских дронов.

            В генштабе также признали, что зафиксированы попадания:

            • на 37 локациях - 9 ракет и 56 ударных БпЛА;
              • падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

                Напомним

                Вечером 6 сентября в Киеве были слышны взрывы, работает ПВО по вражеским целям.

                В Запорожье в результате вражеской атаки БпЛА пострадали люди.

                6 сентября украинские военные отбили 129 атак врага, зафиксировано 129 боевых столкновений.

                Ночью 7 сентября Кременчуг подвергся вражеской атаке, прозвучали десятки взрывов.

                В Кривом Роге три человека получили ранения средней тяжести в результате вражеской атаки, вызвавшей масштабный пожар.

                В Святошинском районе Киева возник масштабный пожар и задымление в результате вражеской атаки.

                Игорь Тележников

                Война в Украине
                Электроэнергия
                Курск
                Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                Шахед-136
                9К720 Искандер
                Крым
                Украина
                Кривой Рог
                Кременчуг
                Запорожье
                Киев