Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
Киев • УНН
Украинская ПВО сбила 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки. Зафиксированы попадания на 37 локациях и падение обломков на 8.
Всего в эту ночь радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения. Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
В украинском Генштабе сообщили, сколько было сбито дронов и ракет:
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 751 воздушную цель:
- 747 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 4 крылатые ракеты Искандер-К.
В ведомстве отметили, что в целом, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 818 средств воздушного нападения:
- 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ.;
- Гвардейское, Чауда – ТОТ Крыма; - 9 крылатых ракет Искандер-К из Курской обл. – РФ.;
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма.
Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины еще несколько вражеских дронов.
В генштабе также признали, что зафиксированы попадания:
- на 37 локациях - 9 ракет и 56 ударных БпЛА;
- падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Напомним
Вечером 6 сентября в Киеве были слышны взрывы, работает ПВО по вражеским целям.
В Запорожье в результате вражеской атаки БпЛА пострадали люди.
6 сентября украинские военные отбили 129 атак врага, зафиксировано 129 боевых столкновений.
Ночью 7 сентября Кременчуг подвергся вражеской атаке, прозвучали десятки взрывов.
В Кривом Роге три человека получили ранения средней тяжести в результате вражеской атаки, вызвавшей масштабный пожар.
В Святошинском районе Киева возник масштабный пожар и задымление в результате вражеской атаки.