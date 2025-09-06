$41.350.00
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 24448 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 42482 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 41196 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 38163 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 46377 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 56773 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34461 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42088 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45785 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37498 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали четверо осіб: три жінки та один чоловік. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Запоріжжі зросла до чотирьох. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Уже четверо поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

- йдеться у дописы Федорова.

За словами чиновника, допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові.

Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога

-  додав очільник Запорізької ОВА.

Рятувальники повідомили, що психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам.

За інформацією ДСНС, на місці працює піротехнічний підрозділ ДСНС, який обстежує територію. 

Ліквідація наслідків триває, працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо

Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя