Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки БпЛА постраждали четверо осіб: три жінки та один чоловік. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога.
Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Запоріжжі зросла до чотирьох. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Уже четверо поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя
За словами чиновника, допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові.
Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога
Рятувальники повідомили, що психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам.
За інформацією ДСНС, на місці працює піротехнічний підрозділ ДСНС, який обстежує територію.
Ліквідація наслідків триває, працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо
Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.