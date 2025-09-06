Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до чотирьох

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Запоріжжі зросла до чотирьох. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова, Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Уже четверо поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя - йдеться у дописы Федорова.

За словами чиновника, допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові.

Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога - додав очільник Запорізької ОВА.

Рятувальники повідомили, що психологи ДСНС надали допомогу 7 громадянам.

За інформацією ДСНС, на місці працює піротехнічний підрозділ ДСНС, який обстежує територію.

Ліквідація наслідків триває, працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо

Ввечері 6 вересня Запоріжжя атакували безпілотники. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди.