Число пострадавших в Запорожье возросло до четырех
Киев • УНН
В Запорожье в результате вражеской атаки БпЛА пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. Их состояние оценивается как средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Число пострадавших в результате атаки вражеских БпЛА в Запорожье возросло до четырех. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Уже четверо раненых в результате вражеской атаки на Запорожье
По словам чиновника, помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине.
Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь
Спасатели сообщили, что психологи ГСЧС оказали помощь 7 гражданам.
По информации ГСЧС, на месте работает пиротехническое подразделение ГСЧС, которое обследует территорию.
Ликвидация последствий продолжается, работают все экстренные службы.
Напомним
Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Осколками повреждены соседние сооружения.