Число пострадавших в Запорожье возросло до четырех

Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 24871 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 43908 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 42110 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 38692 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 46795 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 57158 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 34560 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42172 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 45855 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 37522 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Популярные новости
В Чернигове россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в виде 100-гривневых купюр6 сентября, 10:08 • 9440 просмотра
Сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами: в Кропивницком задержали мужчину6 сентября, 11:52 • 4456 просмотра
Европа отчаянно нуждается в помощи США: Bloomberg раскрыл "слабые места" европейской обороноспособности6 сентября, 12:19 • 7332 просмотра
В Украине планируют отменить акты выполненных работ, законопроект уже в Раде - Свириденко13:14 • 4886 просмотра
Протест польских фермеров: движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка" возобновлено13:28 • 12246 просмотра
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 1506 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 43059 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 95948 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 41099 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 45277 просмотра
Число пострадавших в Запорожье возросло до четырех

Киев • УНН

 • 742 просмотра

В Запорожье в результате вражеской атаки БпЛА пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина. Их состояние оценивается как средней тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Число пострадавших в Запорожье возросло до четырех

Число пострадавших в результате атаки вражеских БпЛА в Запорожье возросло до четырех. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уже четверо раненых в результате вражеской атаки на Запорожье

- говорится в сообщении Федорова.

По словам чиновника, помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине.

Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь

- добавил глава Запорожской ОВА.

Спасатели сообщили, что психологи ГСЧС оказали помощь 7 гражданам.

По информации ГСЧС, на месте работает пиротехническое подразделение ГСЧС, которое обследует территорию.

Ликвидация последствий продолжается, работают все экстренные службы.

Напомним

Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Осколками повреждены соседние сооружения.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье