Число пострадавших в Запорожье возросло до четырех

Число пострадавших в результате атаки вражеских БпЛА в Запорожье возросло до четырех. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Уже четверо раненых в результате вражеской атаки на Запорожье - говорится в сообщении Федорова.

По словам чиновника, помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине.

Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь - добавил глава Запорожской ОВА.

Спасатели сообщили, что психологи ГСЧС оказали помощь 7 гражданам.

По информации ГСЧС, на месте работает пиротехническое подразделение ГСЧС, которое обследует территорию.

Ликвидация последствий продолжается, работают все экстренные службы.

Напомним

Вечером 6 сентября Запорожье атаковали беспилотники. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Осколками повреждены соседние сооружения.