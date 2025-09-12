Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе

российские дроны - это реальная угроза для всех. В государстве развернута и функционирует комплексная система борьбы с БПЛА противника, одной из составляющих которой является РЭБ. Поэтому нужно готовиться к тому, что вся Украина будет бороться с БПЛА. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Детали

российские дроны - это реальная угроза для всех. В государстве развернута и функционирует комплексная система борьбы с БПЛА противника, одной из составляющих которой является РЭБ. Поэтому нужно готовиться к тому, что вся Украина будет бороться с БПЛА. У нас, кстати, некоторые местные общины привлечены к выполнению мероприятий по борьбе с БПЛА. Мы движемся к этому. Дроны - это реальная угроза уже для всех - заявил источник.

Также собеседник отметил, что военные работают над тем, чтобы создавать средства, которые подстраиваются под постоянное изменение сигналов БПЛА противника.

Россия модернизирует дроны "Герань-2" с использованием иностранных компонентов, которых обнаружено более 100 - ГУР

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине, однако уже готовится этому противодействие, в частности развитие направления дронов-перехватчиков.

россия атаковала Украину 7 сентября, используя более 800 дронов, включая 400 "Шахедов", а также ракеты и баллистику. Украинские силы ПВО сбили более 150 целей, но зафиксированы попадания и разрушения в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Кременчуге и Одессе.