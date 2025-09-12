Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе
Киев • УНН
В Украине развернута комплексная система борьбы с БПЛА, включающая РЭБ. Местные общины также привлечены к противодействию дронам.
Детали
российские дроны - это реальная угроза для всех. В государстве развернута и функционирует комплексная система борьбы с БПЛА противника, одной из составляющих которой является РЭБ. Поэтому нужно готовиться к тому, что вся Украина будет бороться с БПЛА. У нас, кстати, некоторые местные общины привлечены к выполнению мероприятий по борьбе с БПЛА. Мы движемся к этому. Дроны - это реальная угроза уже для всех
Также собеседник отметил, что военные работают над тем, чтобы создавать средства, которые подстраиваются под постоянное изменение сигналов БПЛА противника.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине, однако уже готовится этому противодействие, в частности развитие направления дронов-перехватчиков.
россия атаковала Украину 7 сентября, используя более 800 дронов, включая 400 "Шахедов", а также ракеты и баллистику. Украинские силы ПВО сбили более 150 целей, но зафиксированы попадания и разрушения в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Кременчуге и Одессе.