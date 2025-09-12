$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 9622 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 11292 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 12726 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 21367 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 15105 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 15383 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 38441 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 39868 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 52830 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 85227 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Нужно готовиться, что вся Украина будет бороться с дронами - источники в Генштабе

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Украине развернута комплексная система борьбы с БПЛА, включающая РЭБ. Местные общины также привлечены к противодействию дронам.

российские дроны - это реальная угроза для всех. В государстве развернута и функционирует комплексная система борьбы с БПЛА противника, одной из составляющих которой является РЭБ. Поэтому нужно готовиться к тому, что вся Украина будет бороться с БПЛА. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Детали

российские дроны - это реальная угроза для всех. В государстве развернута и функционирует комплексная система борьбы с БПЛА противника, одной из составляющих которой является РЭБ. Поэтому нужно готовиться к тому, что вся Украина будет бороться с БПЛА. У нас, кстати, некоторые местные общины привлечены к выполнению мероприятий по борьбе с БПЛА. Мы движемся к этому. Дроны - это реальная угроза уже для всех

- заявил источник.

Также собеседник отметил, что военные работают над тем, чтобы создавать средства, которые подстраиваются под постоянное изменение сигналов БПЛА противника.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине, однако уже готовится этому противодействие, в частности развитие направления дронов-перехватчиков.

россия атаковала Украину 7 сентября, используя более 800 дронов, включая 400 "Шахедов", а также ракеты и баллистику. Украинские силы ПВО сбили более 150 целей, но зафиксированы попадания и разрушения в Киеве, Запорожье, Кривом Роге, Кременчуге и Одессе.

Анна Мурашко

Война в УкраинеТехнологии
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Запорожье
Одесса
Киев