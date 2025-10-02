Первая сбитая цель над Польшей? На истребителе F-35 Нидерландов нарисовали "шахед"
Киев • УНН
На одном из самолетов ВВС Нидерландов нарисовали БПЛА "Шахед", хотя в сентябре над Польшей летали другие дроны.
На одном из истребителей F-35А Военно-воздушных сил Нидерландов нарисовали ударный БПЛА "Шахед" как обозначение первой сбитой цели этим самолетом над Польшей. В то же время эти дроны не залетали в воздушное пространство страны, сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.
Подробности
В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши, а вместе с ней – ЕС и НАТО – нарушили дроны типа "Гербера". Эти БПЛА используют в качестве приманки для отвлечения сил ПВО, но иногда могут использоваться и с боевой частью.
Кроме того, Нидерланды разместят в Польше системы ПВО Patriot, NASAMS, а также системы борьбы с БПЛА.
Напомним
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о развертывании истребителей F-35 в Польше. Он назвал это демонстрацией готовности союзников противостоять российской агрессии.
