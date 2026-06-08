Нидерланды завершили участие в миссии Interflex, подготовку украинских военных продолжит Великобритания

Международная учебная миссия Interflex, созданная после полномасштабного вторжения России в Украину, перешла к новому этапу работы. За это время подготовку прошли более 63 тысяч украинских военнослужащих, в том числе около 11 тысяч инструкторов. Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов, пишет УНН.

Детали

Программу под руководством Великобритании реализовывали при участии 14 стран, среди которых и Нидерланды. Украинские военные проходили базовую подготовку по стрельбе, тактической медицине и законам войны.

В ведомстве отметили, что благодаря миссии Украина усилила собственные возможности по подготовке военнослужащих и может самостоятельно обеспечивать базовое обучение новобранцев.

Миссия переходит к новому этапу

На прошлой неделе в Великобритании состоялась церемония с участием представителей Украины и стран-партнеров, во время которой отметили вклад участников программы Interflex.

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Нидерланды принимали участие в миссии с момента ее создания. К обучению украинских военных привлекались подразделения Королевской армии и Корпуса морской пехоты страны.

В дальнейшем Interflex продолжит работу под британским руководством, однако акцент сместится с массовой базовой подготовки на специализированные курсы в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины. Одновременно Нидерланды продолжат поддержку подготовки украинских военных через другие международные программы, в частности миссию EUMAM.

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