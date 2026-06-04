Восемь воинских частей лишены права на самостоятельную базовую военную подготовку - Сырский
Киев • УНН
Сырский лишил восемь частей права на самостоятельную подготовку новобранцев. Решение было принято после проверок качества обучения и условий в 72 подразделениях.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что восемь воинских частей потеряли право на самостоятельную базовую общевойсковую подготовку. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
Детали
Как отметил Главком, какой бы передовой ни была программа подготовки, определяющим фактором остается человеческий.
Там, где командиры заботятся о подчиненных, улучшают бытовые условия, развивают учебную базу, где инструкторы сопровождают новобранцев и поддерживают постоянную обратную связь, - там выше качество подготовки и меньше случаев самовольного оставления частей
Также Сырский добавил, что в ходе рабочего совещания заслушал результаты проверок, проведенных в мае в 72 воинских частях, получивших право проводить БОВП на собственной базе. По итогам контроля был принят ряд решений, в том числе жестких.
Восемь воинских частей потеряли право на самостоятельное проведение базовой подготовки. Отдельным бригадам и полкам поставлена задача пересмотреть собственные возможности, улучшить условия и содержание подготовки новобранцев. Неприкасаемых нет. Качество подготовки военнослужащих должно соответствовать единым высоким стандартам
Также Главком отдельно заслушал предложения представителей командований видов и родов войск, а также боевых бригад по дальнейшему повышению качества подготовки.
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