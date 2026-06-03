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Сырский на юге приказал усилить ПВО для защиты морского коридора

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Сырский проверил ПВО на юге и приказал усилить защиту морских портов. Он поручил внедрить новые технологии для перехвата вражеских дронов.

Сырский на юге приказал усилить ПВО для защиты морского коридора

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки на юг Украины проверил работу Воздушного командования "Юг" и провел совещание по повышению эффективности системы противовоздушной обороны. Об этом Сырский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

По словам Главнокомандующего, он проверил организацию боевой работы командного пункта, а также боевых расчетов зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов, выполняющих задачи по защите украинского воздушного пространства.

Сырский заслушал доклады командующего Воздушным командованием "Юг" бригадного генерала Александра Гуменюка и других должностных лиц о текущей ситуации, особенностях действий российских войск и состоянии системы ПВО.

Особое внимание, по его словам, уделили вопросам координации между всеми составляющими Сил обороны, скорости обмена информацией и адаптации системы противовоздушной обороны к новой тактике массированных атак рф.

"Противник продолжает целенаправленные атаки по портовой инфраструктуре юга Украины — портам, зерновым терминалам, объектам морской логистики и другой гражданской инфраструктуре. Цель врага — сорвать работу морского коридора, нанести удар по экономике государства и создать дополнительные угрозы безопасности в Черноморском регионе", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что задачей украинских военных является не допустить реализации этих планов.

Отдельно в ходе совещания обсудили работу мобильных огневых групп, подразделений малой ПВО и тактических групп перехвата вражеских беспилотников.

"В нынешних условиях именно гибкость управления, своевременное маневрирование силами и масштабирование современных решений в сфере борьбы с ударными дронами является одним из ключевых факторов эффективности", – подчеркнул Главнокомандующий.

По итогам поездки Сырский отдал ряд распоряжений по совершенствованию системы управления ПВО, развитию средств обнаружения воздушных целей, расширению применения тактических групп перехвата и ускорению внедрения новых технологий для борьбы с воздушными атаками.

В то же время Главнокомандующий признал, что Украина до сих пор работает в условиях дефицита современных систем ПВО и ракет к ним.

"Именно поэтому чрезвычайно важными являются рациональное использование имеющихся ресурсов, повышение эффективности каждого элемента ПВО и дальнейшее получение от партнеров современных зенитных систем и боеприпасов", – заявил Сырский.

Он добавил, что эффективная система противовоздушной обороны сегодня критически важна для защиты населения, стабильной работы экономики и функционирования критической инфраструктуры государства.

Зеленский провел Ставку. Обсудили дроны, 155-мм снаряды и усиление ПВО01.06.26, 18:59 • 3278 просмотров

Андрей Тимощенков

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