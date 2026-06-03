Сырский на юге приказал усилить ПВО для защиты морского коридора
Киев • УНН
Сырский проверил ПВО на юге и приказал усилить защиту морских портов. Он поручил внедрить новые технологии для перехвата вражеских дронов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки на юг Украины проверил работу Воздушного командования "Юг" и провел совещание по повышению эффективности системы противовоздушной обороны. Об этом Сырский сообщил в соцсетях, передает УНН.
Детали
По словам Главнокомандующего, он проверил организацию боевой работы командного пункта, а также боевых расчетов зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов, выполняющих задачи по защите украинского воздушного пространства.
Сырский заслушал доклады командующего Воздушным командованием "Юг" бригадного генерала Александра Гуменюка и других должностных лиц о текущей ситуации, особенностях действий российских войск и состоянии системы ПВО.
Особое внимание, по его словам, уделили вопросам координации между всеми составляющими Сил обороны, скорости обмена информацией и адаптации системы противовоздушной обороны к новой тактике массированных атак рф.
"Противник продолжает целенаправленные атаки по портовой инфраструктуре юга Украины — портам, зерновым терминалам, объектам морской логистики и другой гражданской инфраструктуре. Цель врага — сорвать работу морского коридора, нанести удар по экономике государства и создать дополнительные угрозы безопасности в Черноморском регионе", – отметил Сырский.
Он подчеркнул, что задачей украинских военных является не допустить реализации этих планов.
Отдельно в ходе совещания обсудили работу мобильных огневых групп, подразделений малой ПВО и тактических групп перехвата вражеских беспилотников.
"В нынешних условиях именно гибкость управления, своевременное маневрирование силами и масштабирование современных решений в сфере борьбы с ударными дронами является одним из ключевых факторов эффективности", – подчеркнул Главнокомандующий.
По итогам поездки Сырский отдал ряд распоряжений по совершенствованию системы управления ПВО, развитию средств обнаружения воздушных целей, расширению применения тактических групп перехвата и ускорению внедрения новых технологий для борьбы с воздушными атаками.
В то же время Главнокомандующий признал, что Украина до сих пор работает в условиях дефицита современных систем ПВО и ракет к ним.
"Именно поэтому чрезвычайно важными являются рациональное использование имеющихся ресурсов, повышение эффективности каждого элемента ПВО и дальнейшее получение от партнеров современных зенитных систем и боеприпасов", – заявил Сырский.
Он добавил, что эффективная система противовоздушной обороны сегодня критически важна для защиты населения, стабильной работы экономики и функционирования критической инфраструктуры государства.
Зеленский провел Ставку. Обсудили дроны, 155-мм снаряды и усиление ПВО01.06.26, 18:59 • 3278 просмотров