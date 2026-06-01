Зеленский провел Ставку. Обсудили дроны, 155-мм снаряды и усиление ПВО

$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
15:17 • 3622 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
13:39 • 12521 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
12:19 • 34848 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 29305 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 34243 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 52265 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 87558 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 65100 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 136280 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 111223 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
31%
750мм
Популярные новости
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters1 июня, 06:46 • 30845 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 37696 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 39323 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters12:20 • 38275 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 10095 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 4892 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 10194 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
12:19 • 34848 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 39595 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 63861 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Сергей Бызов
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Дания
Вильнюс
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 4524 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 37945 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 43749 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 63640 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 77956 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136
Northrop Grumman B-2 Spirit

Зеленский провел Ставку. Обсудили дроны, 155-мм снаряды и усиление ПВО

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Зеленский ввел прямое финансирование бригад и поручил нарастить поставки снарядов. На Ставке также обсудили усиление ПВО и антибаллистическую защиту.

Зеленский провел Ставку. Обсудили дроны, 155-мм снаряды и усиление ПВО

Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, во время которого особое внимание уделили обеспечению боевых бригад, поставкам дальнобойных 155-мм снарядов и усилению систем противовоздушной обороны, передает УНН.

По словам Президента, на заседании детально проанализировали выполнение решений, принятых после обращений военных с передовой во второй половине 2025 года.

Бригадам дали больше финансирования и возможностей

Зеленский отметил, что одним из ключевых решений стало прямое финансирование боевых бригад для закупки необходимого оборудования, прежде всего дронов.

Также был изменен подход к распределению личного состава для пополнения боевых подразделений.

7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон: Зеленский поручил увеличить финансирование для боевых подразделений11.08.25, 16:37 • 2975 просмотров

"Уже около 160 воинских частей получают стабильное гарантированное пополнение, и это позволяет более уверенно защищать позиции", – сообщил Президент.

Кроме того, вдвое увеличилось количество воинских частей, имеющих право проводить базовую общевойсковую подготовку.

Украина хочет нарастить поставки 155-мм снарядов

Отдельно на Ставке обсудили вопросы поставки дальнобойных 155-мм артиллерийских снарядов, по которым военные регулярно обращаются к руководству государства.

Президент поручил наработать дополнительные возможности для финансирования, производства и поставки таких боеприпасов.

АОЗ закупило рекордное количество дальнобойных 155-мм снарядов и сэкономило 16% - Федоров25.05.26, 14:57 • 4172 просмотра

"Наши артиллерийские возможности и сейчас имеют существенное значение для достижения боевых результатов", – подчеркнул Зеленский.

Также Минобороны работает над поставкой пикапов в войска, и соответствующие решения уже реализуются.

Усиление ПВО остается ключевым приоритетом

Во время заседания отдельное внимание уделили системам противовоздушной обороны.

Президент заявил, что ожидает значительно большей активности от украинских дипломатов по усилению ПВО и поставке ракет для защиты городов и общин.

Зеленский анонсировал новые решения по ПВО, дронам и поддержке энергетики Украины30.05.26, 15:44 • 4736 просмотров

Зеленский также поручил Министерству обороны активизировать все форматы сотрудничества с партнерами для получения систем антибаллистической защиты.

"Должны найти то, что нужно Украине", – подчеркнул глава государства.

Отдельный доклад по ситуации на фронте представил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам президента, украинские позиции остаются сильными, что должно поддержать и дипломатические усилия Украины.

Зеленский наградил участников операции "Паутина" за уничтожение десятков военных самолетов рф01.06.26, 18:31 • 1120 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Государственный бюджет
Воздушная тревога
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина