Зеленский провел Ставку. Обсудили дроны, 155-мм снаряды и усиление ПВО
Киев • УНН
Зеленский ввел прямое финансирование бригад и поручил нарастить поставки снарядов. На Ставке также обсудили усиление ПВО и антибаллистическую защиту.
Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, во время которого особое внимание уделили обеспечению боевых бригад, поставкам дальнобойных 155-мм снарядов и усилению систем противовоздушной обороны, передает УНН.
По словам Президента, на заседании детально проанализировали выполнение решений, принятых после обращений военных с передовой во второй половине 2025 года.
Бригадам дали больше финансирования и возможностей
Зеленский отметил, что одним из ключевых решений стало прямое финансирование боевых бригад для закупки необходимого оборудования, прежде всего дронов.
Также был изменен подход к распределению личного состава для пополнения боевых подразделений.
"Уже около 160 воинских частей получают стабильное гарантированное пополнение, и это позволяет более уверенно защищать позиции", – сообщил Президент.
Кроме того, вдвое увеличилось количество воинских частей, имеющих право проводить базовую общевойсковую подготовку.
Украина хочет нарастить поставки 155-мм снарядов
Отдельно на Ставке обсудили вопросы поставки дальнобойных 155-мм артиллерийских снарядов, по которым военные регулярно обращаются к руководству государства.
Президент поручил наработать дополнительные возможности для финансирования, производства и поставки таких боеприпасов.
"Наши артиллерийские возможности и сейчас имеют существенное значение для достижения боевых результатов", – подчеркнул Зеленский.
Также Минобороны работает над поставкой пикапов в войска, и соответствующие решения уже реализуются.
Усиление ПВО остается ключевым приоритетом
Во время заседания отдельное внимание уделили системам противовоздушной обороны.
Президент заявил, что ожидает значительно большей активности от украинских дипломатов по усилению ПВО и поставке ракет для защиты городов и общин.
Зеленский также поручил Министерству обороны активизировать все форматы сотрудничества с партнерами для получения систем антибаллистической защиты.
"Должны найти то, что нужно Украине", – подчеркнул глава государства.
Отдельный доклад по ситуации на фронте представил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По словам президента, украинские позиции остаются сильными, что должно поддержать и дипломатические усилия Украины.
