7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон: Зеленский поручил увеличить финансирование для боевых подразделений

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого было принято решение, что бригады смогут самостоятельно закупать пикапы, квадроциклы и другую технику. Также планируется значительно увеличить финансирование для боевых подразделений. Соответствующие решения должно принять правительство. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Провел Ставку. Именно по тем вопросам, которые подняли наши воины на фронте и которые я поручал чиновникам проработать. Есть решения. Первое – абсолютно четкое решение по пикапам, квадроциклам и другой такой технике, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам. Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решения в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность