12:35 • 28627 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 52362 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 39960 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 97068 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 111573 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 97990 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 69508 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117932 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 206301 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129664 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон: Зеленский поручил увеличить финансирование для боевых подразделений

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Президент Зеленский провел Ставку, где решено разрешить бригадам самостоятельно закупать пикапы и другую технику. Также значительно увеличат финансирование боевых подразделений, а процедуру награждения максимально сократят.

7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон: Зеленский поручил увеличить финансирование для боевых подразделений

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого было принято решение, что бригады смогут самостоятельно закупать пикапы, квадроциклы и другую технику. Также планируется значительно увеличить финансирование для боевых подразделений. Соответствующие решения должно принять правительство. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Провел Ставку. Именно по тем вопросам, которые подняли наши воины на фронте и которые я поручал чиновникам проработать. Есть решения. Первое – абсолютно четкое решение по пикапам, квадроциклам и другой такой технике, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам. Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решения в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность 

- сообщил Зеленский.

Также он поручил увеличить финансирование для боевых подразделений.

Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен. Третье – значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания 

- добавил Президент.

Кроме того, Зеленский поручил максимально сократить процедуру награждения.

К сожалению, часто такое бывает, что время между представлением на награду и ее реальным вручением воину – это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Надо сделать все современным. Министерство обороны наработало предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Министр обороны Денис Шмыгаль представит все детали. Также на Ставке были доклады по некоторым другим вопросам, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок на Харьковщину и Сумщину. Помним все, что было озвучено. Решения готовим 

- резюмировал Президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить порядок действий, который позволит бригадам напрямую покупать пикапы по тому же принципу, что и дроны.

Павел Башинский

Войнаполитика
Telegram
Сумская область
Харьковская область
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль